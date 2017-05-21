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Barış Aydın

Başarının sırrı değişimde

2002'den bu yana iktidarda AK Parti var.AK Parti girdiği her seçimde büyürken muhalefet partilerimiz biraz daha küçülmüştür.Hatta bazıları tamamen silinirken mevcuttakiler ne uzamış ne kısalmıştır.AK Parti kendisini sürekli yenileyen duruma göre aksiyon alan kitlesini dağıtmayan bir siyasi harekettir.

Sayın Ahmet Davutoğlu ile yaşanan tecrübe,Sayın Binali Yıldırımla kısmen de olsa giderildi ancak beklentiler karşılanamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'nin başına geçmesi zorunluluğu vardır.Gerek AK Parti tabanında gerekse toplumda böyle bir beklenti var ve bu gerçekleşecektir.

Bu konuyu eleştiren CHP genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu her yerde hesap soruyor 'Partili Cumhurbaşkanı olmaz' diyor.Ortalığı velveleye veriyor. Sayın Kılıçdaroğlu böyle davranarak başta CHP üyeleri olmak üzere milletten kaçıyor.

CHP sadece Kılıçdaroğlu'nun değildir.CHP anamuhalefet partisidir güçlü bir demokrasi istiyorsak CHP'nin güçlenmesi gerekmektedir.Bunun hesabını kime soracağız ? Elbette Kılıçdaroğlu'na peki O ne yapıyor ? Başta kendi milletvekilleri olmak üzere herkesi tehdit ediyor.' Herkes sussun kimse konuşmasın yoksa partiden atarım' diyor.Böyle şey olur mu ?Bu davranış biçimi kendi içine demokrasi getirememişken topluma getirebilir mi ? Asla getiremez.Allah muhafaza bugünkü Kılıçdaroğlu zihniyeti iş başına gelse, yönetim biçimini eleştiren sade vatandaşı sınırdışı etmekle tehdit edebilir hatta vatandaşlıktan çıkarabilir.İşte bu kafa demokrasi istiyormuş,diktatörlük karşıtıymış,bağımsız tarafsız yargı istiyormuş,özgür medyadan yanaymış.Eğer gerçekten böyle bir talebi varsa CHP önce kendi içinden başlamalı ki daha sonra milleti ikna edebilsin inandırabilsin aksi takdirde her zaman olduğu gibi kendileri çalar kendileri oynarlar.Türkiye'nin yönetiliş biçiminden şikayetleri varsa sorumluluğun kendilerinde olduğunu unutmamaları gerekiyor.Demokrasinin olmazsa olmazı birinci vazgeçilmezi güçlü muhalefettir.

Muhalefet AK Parti'yi taklit ederek başarıya ulaşacağını sanıyor.Halbuki aslı varken kimse taklide yol vermez.Kaldı ki AK Parti sürekli yenilendiği için taklit edilmesi de hiç doğru değil.Anamuhalefetin yeni bir vizyon çizmesi gerekiyor,herkesi kucaklayan bir yapı kurması gerekiyor ki milletin karşısında kabul görsün.Yoksa tek cümleyle sarsılan bir anamuhalefet olmaktan kurtulamaz.CHP üst yönetimi milletin önemli bir kesiminde kabul gören 'bunlar namaz kılmıyor' söylemini değiştirmek için çalışmıyor.Bu açık ve nettir.Bu söylemin bugün hala geçerliliği varsa sebebi CHP'nin üst yönetimidir.CHP kendisine bu noktadan yapılan vuruşları bertaraf edecek imana sahiptir.

FETÖ terör örgütünün siyasi bağlantıları hala ayaktadır.Çok çeşitli yüzlere girebilen bu teröristler 15 Temmuz'dan bu yana kendilerine dokunulmadığı için çok rahat davrandılar.AK Parti Sayın Erdoğan'la yeniden hareketlenecektir.Uzun zamandır özellikle kadın ve gençlik kollarındaki durgunluk bazı il başkanlarındaki vurdum duymazlık başıboşluk yeni dönemle birlikte değişecektir.Parti'deki heyecan azalması tam zamanında ve yerinde bir değişimle kendisini ateşleyecektir.Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte AK Parti'de büyük bir coşku yaşanacaktır.

AK Parti'nin olduğu kadar Türkiye'nin de güçlü bir liderliğe ihtiyacı vardır.Türkiye güçlü bir liderlikle ekonomik sorunlarını daha hızlı çözecektir.Terör sorunu hızla bitecektir.Bölgesinde komşularına güven veren bir noktaya gelecektir.Türkiye normalleşme sürecine girmiştir.İhtiyacımız olan huzur barış ve güven ortamına hızlı bir giriş yapılacağına inanıyorum.

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