12.01.2017 13:15 Başarılı stoper Galatasaray'da

Galatasaray, Gençlerbirliği'ndeki performansı ile dikkat çeken Ahmet Çalık'ın transferi için kulübü ve futbolcu ile anlaşma sağladı. Galatasaray, Gençlerbirliği'ndeki performansı ile dikkat çeken Ahmet Çalık'ın transferi için kulübü ve futbolcu ile anlaşma sağladı.

Sarı-kırmızılı kulüp devre arasındaki ikinci transferini gerçekleştirdi. Gençlerbirliği'nde oynadığı futbolla A Milli Takım'a kadar yükselen Ahmet Çalık için başkent ekibi ile anlaşma sağlandı. Galatasaray'ın 22 yaşındaki stoper için Gençlerbirliği'ne 2,5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenilirken, futbolcu ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Galatasaray'ın transferle ilgili açıklamayı önümüzdeki saatlerde yapması bekleniyor.



