Başarılı sporculara verilecek ödüller açıklandı

4. İslam Dayanışma Oyunlarında dereceye giren sporculara verilecek ödülleri açıklandı.

4. İslam Dayanışma Oyunlarında dereceye giren sporculara verilecek ödülleri açıklandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, imzalanan kararnameyle İslam Dayanışma Oyunları'nda birinci olan sporculara yaklaşık 150 bin manat (90 bin Dolar), ikinci olanlara 80 bin manat (50 bin Dolar), üçüncü olanlara ise 50 bin manat (30 bin Dolar) para ödülü verileceği belirtildi. Ayrıca dereceye giren sporcuların antrenörlerine de sporcuların yarı oranında para ödülü verilecek.

12-22 Mayıs tarihleri arasında Bakü'de düzenlenecek 4'üncü İslam Dayanışma Oyunları'nda 54 ülkeden 20 branşta 3 bine yakın sporcu mücadele edecek.

