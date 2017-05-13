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Başakşehir zirveye oturdu!
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Başakşehir zirveye oturdu!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Başakşehir maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Başakşehir maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Medipol Başakşehir, kendi evinde Gençlerbirliği'ni ağırladı. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan ev sahibi ekip, ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-1 yenmeyi başardı. Bu galibiyetle puanını 66 yapan Başakşehir, maç fazlasıyla Beşiktaş'ın 1 puan önüne geçerek zirveye yerleşti.

MAÇTAN DAKİKALAR
27. dakikada orta sahada topla buluşan Rantie'nin ceza sahasına girip kaleci Volkan ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
28. dakikada Visca'nın pasında ceza yayı önünde Mossoro'nun yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.
57. dakikada Caiçara'nın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Mossoro'nun çizgiye inmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
64. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Cengiz'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Hopf'da kaldı.
66. dakikada Adebayor'un pasında ceza sahası sağ çaprazında Mustafa Pektemek'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
69. dakikada Emre'nin sol taraftan kullandığı köşe atışında penaltı noktası üstünde Mossoro'nun kafa vuruşunu kaleci Hopf çeldi.

Stat: 3. İstanbul Başakşehir
Hakemler: Alper Ulusoy xx, Volkan Narinç xx, İlker Takpak xx
Medipol Başakşehir: Volkan xx, Caiçara xx (Holmen dk. 84 ?), Bekir xx (Mustafa Pektemek dk. 57 xx), Epureanu xx, Eren xx, Attamah xx, Emre xx, Visca xx, Mossoro xxx (Mahmut Tekdemir dk. 72 ?), Cengiz xx, Adebayor xx
Yedekler: Faruk, Napoleoni, Alparslan Erdem, İrfan Can
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Gençlerbirliği: Hopf xx, Claro xx, Politevich xx, Anıl Karaer xx, Ahmet xx, Selçuk xx (Renato dk. 74 ?), Khalili xx, Issah xx (Murat Duruer dk. 46 x), Uğur Çiftçi xx (Vedat Muric dk. 64 x), Rantie xx, Aydın Karabulut xx
Yedekler: Nihat, Mehmeti, Orhan Şam, Velikonja
Teknik Direktör: Ümit Özat
Goller: Rantie (dk. 27) (Gençlerbirliği), Mossoro (dk. 58), Mustafa Pektemek (dk. 66) (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Uğur Çiftçi, Issah (Gençlerbirliği), Cengiz Ünder (Medipol Başakşehir)
(Doğan Gündoğdu - Uygar Aydın / İHA)

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