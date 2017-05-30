Başakşehir ve Konyaspor'un kupa serüveni

Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda zorlu bir yolculuğun ardından yarın finalde karşılaşacak.

Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda zorlu bir yolculuğun ardından yarın finalde karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda final mücadelesi yarın saat 21.30'da Yeni Eskişehir Stadı'nda Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor arasında oynanacak. İki ekip de finale kadar zorlu rakiplerle karşılaşarak geldi.



FENERBAHÇE'Yİ ELEDİ

Kupada finale adını yazdıran ve ligde şampiyonluk yarışını hafta sonuna kadar sürdüren Medipol Başakşehir, kupa serüvenine F Grubu'nda başladı. Göztepe, Sivasspor ve Yeni Amasyaspor ile gruplarda mücadele eden Başakşehir 14 puanla grup lideri oldu. Son 16 Turu'nda Galatasaray ile eşleşen Başakşehir, evinde oynadığı karşılaşmayı Mustafa Pektemek'in 2 golü ile 2-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi. Çeyrek final ilk maçında evinde Akhisar Belediyespor ile 1-1 berabere kalan İstanbul ekibi, deplasmandaki rövanş karşılaşmasını 2-0 kazanarak yarı finale yükselen taraf oldu.

Yarı finalde sezonu kupayla kapatmak isteyen Fenerbahçe ile eşleşen Medipol Başakşehir, rakibiyle ilk maçta evinde 2-2 berabere kaldı. Ülker Stadyumu'ndaki rövanş maçı da 2-2 sona erince karşılaşma uzatmalara ve ardından penaltılara gitti. Uzun süre hafızalardan silinmeyecek penaltı vuruşları sonrası rakibini 10-9 mağlup eden Medipol Başakşehir, adını finale yazdıran taraf oldu.



GRUBUNU LİDER TAMAMLADI

Atiker Konyaspor ise Ziraat Türkiye Kupası'nda H Grubu'nda Gümüşhanespor, Trabzonspor ve Kızılcabölükspor ile mücadele etti. 11 puanla grup lideri olan Konyaspor, Son 16 Turu'nda Ümraniyespor ile rakip oldu. Ümraniyespor'u 2-1 mağlup eden Konya ekibi, çeyrek final ilk maçında Sivasspor ile deplasmanda golsüz berabere kaldı. Rövanşı 3-2 kazanan Konyaspor yarı finale çıkan taraf oldu.

Yarı finalde Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan ilk maçta Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup olan Atiker Konyaspor, rövanşta rakibini 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

