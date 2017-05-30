Başakşehir tarih yazma peşinde

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde yarın Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, bu mücadeleyi kazanarak kulüp tarihindeki ilk kupasını müzesine götürmek istiyor.

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde yarın Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, bu mücadeleyi kazanarak kulüp tarihindeki ilk kupasını müzesine götürmek istiyor.

Bitime bir hafta kala ligi ikinci bitirmeyi garantileyen Medipol Başakşehir, tarihinin en başarılı sezonunu yaşıyor. 2014-2015 sezonunda Süper Lig'e yükselen ve buradaki ilk 2 yılında ligi 4. sırada bitiren turuncu-lacivertliler, bu sezon ise lige adeta damga vurdu. 33. haftaya kadar şampiyonluk şansını sürdüren ve rakibi olan 17 takımı da mağlup etme başarısı gösteren Abdullah Avcı'nın öğrencileri, bu başarılı gidişatı kupayla süslemenin hesaplarını yapıyor.



DOKA, BATDAL VE EGEMEN KADRODA YOK

Kupa finalinde Konyaspor ile karşı karşıya gelecek olan İstanbul ekibinde 3 eksik bulunuyor. Sakatlıkları süren Egemen Korkmaz ve Mehmet Batdal ile Adanaspor mücadelesinde kırmızı kart gören Doka bu zorlu müsabakada görev alamayacak.



DÜDÜK FIRAT AYDINUS'TA

Yeni Eskişehir Stadyumu'nda yarın saat 21.30'da başlayacak mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak.

(Uygar Aydın / İHA)