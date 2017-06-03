Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Kayserispor, Medipol Başakşehir'i konuk etti. Karşılaşmayı 1-0 kazanan Başakşehir, sezonu 3 puanla kapattı.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Kayserispor, Medipol Başakşehir'i konuk etti. Karşılaşmayı 1-0 kazanan Başakşehir, sezonu 3 puanla kapattı.



Maçtan Dakikalar

3. dakikada Napoleoni'nin pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Cengiz'in vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

12. dakikada İrfan'ın pasıyla ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Emre'nin vuruşunda top üstten auta çıktı.

18. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Lawal önünü boşaltarak şutunu çekti ancak top kaleci Volkan'ın kucağında kaldı.

30. dakikada sağ kanattan Cengiz'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında yükselen Adebayor topa istediği gibi vuramayınca meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

32. dakikada ani gelişen Medipol Başakşehir atağında çalımlarla önünü boşaltan Adebayor'un ceza sahası dışından vuruşunda top kaleci Muammer'de kaldı.

38. dakikada Cengiz'in pasıyla topla buluşan Adebayor'un müsait pozisyondaki vuruşunda top üstten auta çıktı.

41. dakikada Alparslan'ın sağ çaprazdan sert ve düzgün vuruşunda top, kaleciyi geçtikten sonra üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

54. dakikada Umut'un indirdiği topla ceza sahası sol kanatta buluşan Güray'ın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

56. dakikada Attamah'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Adebayor'un kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

68. dakikada Güray'ın sol kanattan yaptığı ortada topla buluşan Umut'un bekletmeden vuruşunda kaleci Volkan meşin yuvarlağı çıkarmayı başardı.

69. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Adebayor'un düzgün kafa vuruşunda kaleci Muammer topu köşeden kornere çeldi.

70. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Adebayor'un dokunamadığı topu Bekir, filelere gönderdi. 0-1

78. dakikada İrfan'ın sol kanattan ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Visca'nın şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

83. dakikada gelişen Kayserispor atağında sol kanatta çalımlarla önünü boşaltan Nguemo'nun sert vuruşunda top Volkan'da kaldı.



Stat: Kadir Has

Hakemler: Barış Şimşek xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Serdar Diyadin xx

Kayserispor: Muammer xx, Levent x, Rotman x (Erdem dk. 84 ?), Umut xx, Deniz xx, Lawal xx, Erkan x, Mendes x (Nguemo dk. 59 x), Efe x, Hakan x, Güray x (Varela dk. 70 x)

Yedekler: Vedat, Kubilay, Kerim, Devlet

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Medipol Başakşehir: Volkan xx, Emre xx, Epureanu x, Bekir xxx, Attamah xx, Cengiz xx, Napoleoni xx (Visca dk. 70 xx), Mahmut x (Hakan dk. 75 x), Adebayor xx, Alparslan xx, İrfan x (Da Costa dk. 84 ?)

Yedekler: Ufuk, Yalçın, Ferhat, Uğur

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Gol: Bekir (dk. 70) (Medipol Başakşehir)

(Turan Bulut /İHA)