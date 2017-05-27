Başakşehir pes etmiyor!

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında evinde karşılaştığı Adanaspor'u 2-1 mağlup etti ve şampiyonluk şansını sürdürdü.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında evinde karşılaştığı Adanaspor'u 2-1 mağlup etti ve şampiyonluk şansını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir, kendi evinde Adanaspor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip son dakikalarda bulduğu golle 2-1 kazanmayı başardı ve lider Beşiktaş ile puan farkını maç fazlasıyla 1'e indirdi.

İstanbul ekibinde Doka, karşılaşmanın 36. dakikasında kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Cengiz'in ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Napoleoni kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

12. dakikada Uğur'un sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde oluşan karambolde defanstan seken topu önünde bulan Doka'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

19. dakikada Alpaslan'ın ara pasında ceza sahası içinde sol tarafta topla buluşan Doka'nın arka direğe yerden pasında Napoleoni müsait durumda topu ağlara gönderemedi.

30. dakikada Vinicius'un pasında topa buluşan Cem'in ceza sahası dışından sert vuruşunda top, kaleci Ufuk'un müdahalesine rağmen ağlara gitti. 1-1

36. dakikada Doka'nın Diago ile girdiği pozisyondan sonra hakeme itirazlarından dolayı Halis Özkahya, Doka'ya kırmızı kart gösterdi.

49. dakikada Alparslan'ın uzaktan vuruşunda üst direkten seken top Napoleoni'de kaldı. Onun vuruşunda ise meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

56. dakikada Digao'nun pasında ceza sahası içinde kaleci Ufuk ile karşı karşıya kalan Vinicius'un vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

67. dakikada Visca'nın ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Mahmut'un vuruşunu kaleci Karacic kontrol etti.

81. dakikada Cem'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Ahmet Dereli'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı.

90+2. dakikada sol kanattan rakiplerini geçerek ceza sahasına giren Napoleoni'nin vuruşunda top ağlara gitti. 2-1



---KÜNYE---

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Halis Özkahya xx, Mehmet Cem Satman xx, Hakan Yemişken xx

Medipol Başakşehir: Ufuk xx, Uğur xx (Hakan dk. 73 x), Yalçın xx, Attamah xx, Alparslan xx, Holmen xx, Mahmut xx, Cengiz Ünder xx (Visca dk. 58 x), Doka xx, İrfan Can Kahveci xx (Mustafa dk. 58 x), Napoleoni xx

Yedekler: Faruk, Ferhat, Emre, Eren

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Adanaspor: Karacic xx, Diago xx, Didi xx, Ramos xx, Samican Keskin xx, Tevfik xx, Foguinho xx, Ahmet xx (Koman dk. 62 x), Vinicius xx, Cem Özdemir xx (Fırat dk. 89 ?), Magaye xx (Ahmet Dereli dk. 80 x)

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Viera, Emre Uğur Uruç, Bekir

Teknik Direktör: Eyüp Arın

Goller: Doka (dk. 12), Napoleoni (dk. 90+2) (Medipol Başakşehir), Cem (dk. 30) (Adanaspor)

Kırmızı kart: Doka (dk. 36) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Emre, Cengiz, Holmen (Medipol Başakşehir), Foguinho, Didi (Adanaspor)

(Oğuzhan Ort - Uygar Aydın / İHA)