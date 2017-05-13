Başakşehir maç fazlasıyla lider! 2-1

Spor Toto Süper Ligi'nin 31. haftasında Başakşehir sahasında Başkent ekibi Gençlerbirliği'ni konuk etti.

GENÇLER DEVREYE ÖNDE GİRDİ

Maçın ilk yarısında üstün olan taraf Gençlerbirliği olurken, Başkent temsilcisi ilk yarıyı 26. dakikada Tokelo Rantie'nin attığı müthiş golle 1-0 öne kapattı.

BAŞAKŞEHİR GERİ DÖNDÜ

İkinci yarıda oyundaki hakimiyeti eline alan Medipol Başakşehir önce 57. dakikada Marcio Mossoro'nun golüyle karşılaşmada eşitliği yakalarken daha sonra da 66. dakikada Mustafa Pektemek ile galibiyet golünü buldu.

Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir puanını 66'ya çıkartarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Başkent ekibi Gençlerbirliği ise 40 puanda kaldı.

HAFTAYA TRABZONSPOR DEPLASMANI

Zirve yarışında son haftalara doğru artan heyecana bir yenisi daha eklenecek. Başakşehir haftaya, sezonun ikinci yarısında iyi bir futbol ortaya koyan Trabzonspor'a konuk olacak.