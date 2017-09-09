09.09.2017 22:23 Başakşehir'in Kadıköy'de ilk galibiyeti

Fenerbahçe'yi deplasmanda son dakika golüyle 3-2 mağlup eden Medipol Başakşehir, bu sahadaki ilk galibiyetini aldı. Turuncu-lacivertliler daha önce oynadığı 9 maçta yalnızca 2 kez beraberlik elde edebilmişti. Fenerbahçe'yi deplasmanda son dakika golüyle 3-2 mağlup eden Medipol Başakşehir, bu sahadaki ilk galibiyetini aldı. Turuncu-lacivertliler daha önce oynadığı 9 maçta yalnızca 2 kez beraberlik elde edebilmişti.

Fenerbahçe deplasmanında Attamah, Adebayor ve Kerim Frei'ın attığı gollerle 3-2 kazanmayı başaran Medipol Başakşehir, güçlü rakibini de deplasmanda ilk kez yenmeyi başardı. Abdullah Avcı'nın öğrencileri, daha önce bu statta 1'i Türkiye Kupası mücadelesi olmak üzere 9 kez boy gösterirken yalnızca 2 beraberlik elde edebilmişti. 2008'de oynanan lig maçında Fenerbahçe ile bu sahada 2-2 berabere kalan turuncu-lacivertli takım, ardından çıktığı 7 lig karşılaşmasında da puan alamamıştı. Geçtiğimiz sezon oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final 2. maçında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Medipol Başakşehir, penaltılarla turu geçmeyi başarırken, bu karşılaşma, Abdullah Avcı ve ekibinin Kadıköy'deki ilk galibiyeti oldu.

(Bozhan Memiş / İHA)

