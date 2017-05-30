Başakşehir'in 3 silahşörü

Bu sezon Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Medipol Başakşehir'de takımı sırtlayan 3 isim dikkat çekiyor. Takımın gol ve asist sıralamasında başı çeken Edin Visca, Mustafa Pektemek ve Cengiz Ünder, turuncu-lacivertlilerin yakaladığı başarılarda önemli rol oynuyor.

Bu sezon Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Medipol Başakşehir'de takımı sırtlayan 3 isim dikkat çekiyor. Takımın gol ve asist sıralamasında başı çeken Edin Visca, Mustafa Pektemek ve Cengiz Ünder, turuncu-lacivertlilerin yakaladığı başarılarda önemli rol oynuyor.

Bitime bir hafta kala ligi 2. sırada bitirmeyi garantileyen ve tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Medipol Başakşehir, aynı zamanda Türkiye Kupası'nda da finale kadar yükselerek Atiker Konyaspor'un rakibi oldu. Tarihinin en başarılı sezonunu yaşayan turuncu-lacivertli ekipte Visca, Mustafa Pektemek ve Cengiz Ünder'in hem lig hem de kupa serüveninde çizdiği başarılı grafikler dikkat çekiyor. 3 oyuncu şu ana kadar ligde 22 gol, 16 asist; toplamda ise 28 gol, 23 asistlik performans sergiledi.



YÜKSELEN DEĞER CENGİZ ÜNDER

Sezon başında Altınordu'dan Başakşehir'e 700 bin Euro karşılığında transfer olan Cengiz Ünder, gösterdiği performansla adeta değerine değer kattı. 2016-2017 sezonunda ligde 31 maça çıkan genç oyuncu, bu periyotta takımına 7 gol, 5 asistlik katkı sağladı. Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarında da 10 mücadelede görev alan Ünder, söz konusu maçlarda ise 2 gol, 3 asistle oynadı. Transfermarkt verilerine göre güncel değeri 3.75 Milyon Euro olan oyuncu için transfer dedikoduları da gündeme gelmeye başladı. İddialara göre İngiliz ekibi Tottenham'ın, Başakşehir ile Cengiz Ünder'in transferi için 9 Milyon Euro'ya anlaştığı ve bu transferin en kısa zamanda gerçekleşeceği konuşuluyor.



MUSTAFA PEKTEMEK KÜLLERİNDEN DOĞDU

Medipol Başakşehir'in Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Mustafa Pektemek,gösterdiği performansla adeta küllerinden doğdu. Bu sezon ligde turuncu-lacivertli forma altında 31 karşılaşmaya çıkıp 890 dakika oyunda kalan tecrübeli forvet, bu süre içinde 7 gol atarken, 4 de asist yaptı. Ziraat Türkiye Kupası'nda da 11 maçta forma giyen Pektemek, bu mücadelelerde 2 gol, 1 asist ile oynadı.



VİSCA GERÇEĞİ DEĞİŞMİYOR

Geçen sene olduğu gibi bu sene de takımının gol ve asist yükünü çeken isim Edin Visca oldu. Bitime bir hafta kala 33 maçın 32'sinde ilk 11'de maça başlayan ve 2883 dakika sahada kalan Bosna Hersek'li futbolcu, 8 gol atıp 7 asist yaptı. UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda ise 8 mücadelede görev alan Visca, söz konusu maçlarda 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi. 2015-2016 sezonunda da attığı 17 golle yine takımının en golcü oyuncusu olmuş olan 27 yaşındaki orta saha, bu sene gol sayısında düşüş yaşasa da istatistiklerde zirvede yer alarak turuncu-lacivertlilerin kilit ismi olmaya devam ediyor.

(Uygar Aydın / İHA)