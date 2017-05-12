Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Başakşehir ile Gençlerbirliği 18. randevuda
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Başakşehir ile Gençlerbirliği 18. randevuda

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Medipol Başakşehir, evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek. İki takım ligde 18. kez karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Medipol Başakşehir, evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek. İki takım ligde 18. kez karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'in 31. haftasında Medipol Başakşehir, yarın saat 16.00'da evinde Gençlerbirliği ile mücadele edecek. Turuncu-lacivertli takım, 18 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 9 beraberlik sonucu topladığı 63 puanla lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde 2. sırada yer alırken, Gençlerbirliği ise 10 galibiyet, 10 mağlubiyet, 10 beraberlikle 8. sırada bulunuyor.

LİGDE 18. RANDEVU
İki takım daha önce ligde 17 kez karşılaştı. Bu maçlarda Medipol Başakşehir 4 galibiyet alırken, Gençlerbirliği ise rakibini 8 defa mağlup etme başarısı gösterdi. 5 maçta da taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Turuncu-lacivertliler, rakibine karşı oynadığı son 4 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Başakşehir, Ankara ekibine karşı oynadığı son 3 mücadelede ise rakibinden gol yemedi.

BAŞAKŞEHİR EVİNDE KAYBETMİYOR
Süper Lig'de oynadığı son dört mücadelenin üçünü kazanan İstanbul ekibi, evinde 20 maçtır yenilgi yüzü görmedi. Turuncu-lacivertli ekip, bu karşılaşmalarda 14 galibiyet, 6 beraberlik elde etti. Buna karşı Gençlerbirliği ise deplasmanda oynadığı son 8 karşılaşmanın sadece 1'ini kazanabildi.

5 FUTBOLCU SINIRDA
Medipol Başakşehir'de Edin Visca, Emre Belözoğlu, Cengiz Ünder, Alparslan Erdem, ve Samuel Holmen sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular yarın oynanacak maçta sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta deplasmanda karşılaşacakları Trabzonspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

DÜDÜK ALPER ULUSOY'DA
Yarın saat 16.00'da 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy'un yardımcılıklarını Volkan Narinç ve İlker Takpak yapacak.
(Uygar Aydın/İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Erdoğan: ABD'nin yanına terör örgütünü yakıştıramıyoruz!
Başakşehir ile Gençlerbirliği 18. randevuda
Kuyumcuyu sahte altınla dolandıran kadın kamerada
Rahipten FETÖ ve PKK'ya tepki
Bu fabrika 'beğeni' satıyor
Toplam kırmızı et üretimi birinci çeyrekte azaldı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Köprülerde geçiş ücreti kalkıyor
Köprülerde geçiş ücreti kalkıyor
İşte Başsavcı Mustafa Alper'in suikast şüphesini arttıran kaza anı!
İşte Başsavcı Mustafa Alper'in suikast şüphesini arttıran kaza anı!
Vergi ve borçlarla ilgili kanun kabul edildi!
Vergi ve borçlarla ilgili kanun kabul edildi!
Türkiye için tarihi gün! İlk uzun menzilli füze testi geçti
Türkiye için tarihi gün! İlk uzun menzilli füze testi geçti
Pentagon: NATO müttefiki Türkiye'yi koruma taahhüdümüz sürüyor
Pentagon: NATO müttefiki Türkiye'yi koruma taahhüdümüz sürüyor
Reyhanlı saldırısıyla ilgili şok gerçek ortaya çıktı! FETÖ'cü savcı...
Reyhanlı saldırısıyla ilgili şok gerçek ortaya çıktı! FETÖ'cü savcı...
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Erdoğan: ABD'nin yanına terör örgütünü yakıştıramıyoruz!
Erdoğan: ABD'nin yanına terör örgütünü yakıştıramıyoruz!
Başakşehir ile Gençlerbirliği 18. randevuda
Başakşehir ile Gençlerbirliği 18. randevuda
Kuyumcuyu sahte altınla dolandıran kadın kamerada
Kuyumcuyu sahte altınla dolandıran kadın kamerada
Rahipten FETÖ ve PKK'ya tepki
Rahipten FETÖ ve PKK'ya tepki
Bu fabrika 'beğeni' satıyor
Bu fabrika 'beğeni' satıyor
Toplam kırmızı et üretimi birinci çeyrekte azaldı
Toplam kırmızı et üretimi birinci çeyrekte azaldı
Toplanan inek sütü martta azaldı
Toplanan inek sütü martta azaldı
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Yumurta ve tavuk eti üretimi arttı
Yumurta ve tavuk eti üretimi arttı
Kapatılan eğitim kurumlarına FETÖ operasyonu
Kapatılan eğitim kurumlarına FETÖ operasyonu
Kraliyet konvoyunda kaza
Kraliyet konvoyunda kaza
Bebeği kucağına aldı, bırakmadı
Bebeği kucağına aldı, bırakmadı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English