Başakşehir ile Gençlerbirliği 18. randevuda

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Medipol Başakşehir, evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek. İki takım ligde 18. kez karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Medipol Başakşehir, evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek. İki takım ligde 18. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 31. haftasında Medipol Başakşehir, yarın saat 16.00'da evinde Gençlerbirliği ile mücadele edecek. Turuncu-lacivertli takım, 18 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 9 beraberlik sonucu topladığı 63 puanla lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde 2. sırada yer alırken, Gençlerbirliği ise 10 galibiyet, 10 mağlubiyet, 10 beraberlikle 8. sırada bulunuyor.



LİGDE 18. RANDEVU

İki takım daha önce ligde 17 kez karşılaştı. Bu maçlarda Medipol Başakşehir 4 galibiyet alırken, Gençlerbirliği ise rakibini 8 defa mağlup etme başarısı gösterdi. 5 maçta da taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Turuncu-lacivertliler, rakibine karşı oynadığı son 4 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Başakşehir, Ankara ekibine karşı oynadığı son 3 mücadelede ise rakibinden gol yemedi.



BAŞAKŞEHİR EVİNDE KAYBETMİYOR

Süper Lig'de oynadığı son dört mücadelenin üçünü kazanan İstanbul ekibi, evinde 20 maçtır yenilgi yüzü görmedi. Turuncu-lacivertli ekip, bu karşılaşmalarda 14 galibiyet, 6 beraberlik elde etti. Buna karşı Gençlerbirliği ise deplasmanda oynadığı son 8 karşılaşmanın sadece 1'ini kazanabildi.



5 FUTBOLCU SINIRDA

Medipol Başakşehir'de Edin Visca, Emre Belözoğlu, Cengiz Ünder, Alparslan Erdem, ve Samuel Holmen sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular yarın oynanacak maçta sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta deplasmanda karşılaşacakları Trabzonspor mücadelesinde forma giyemeyecek.



DÜDÜK ALPER ULUSOY'DA

Yarın saat 16.00'da 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy'un yardımcılıklarını Volkan Narinç ve İlker Takpak yapacak.

(Uygar Aydın/İHA)