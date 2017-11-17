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Başakşehir ile Galatasaray 19. randevuda
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Başakşehir ile Galatasaray 19. randevuda

Galatasaray, Süper Lig'de bu hafta deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir ile 19. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılıların 9'a 5 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Galatasaray, Süper Lig'de bu hafta deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir ile 19. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılıların 9'a 5 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.
Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.30'da 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 11 hafta sarı-kırmızılılar, 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 26 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Turuncu-lacivertliler ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle aldığı 23 puanla ikinci sırada bulunuyor.

19. RANDEVU
Medipol Başakşehir ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 18 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan maçlarda 9 kez sarı-kırmızılılar sahadan galip ayrılırken, Başakşehir ise 5 kez rakibini mağlup etti. 4 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda Galatasaray, 31 kez rakip fileleri havalandırırken, turuncu-lacivertliler ise 26 gol attı.

DEPLASMANDA PUAN KAYBI ZOR
Galatasaray, Süper Lig'de deplasmandaki maçlarda zor puan kaybediyor. Sarı-kırmızılılar, ligde son 12 müsabakada sadece 3 mağlubiyet gördü. Bu karşılaşmalarda 7 kez rakiplerini mağlup eden sarı-kırmızılılar, 2 defa da berabere kaldı. Galatasaray, aldığı bu 3 yenilginin 2'sini Trabzonspor, 1'ini de Medipol Başakşehir'e karşı aldı.

GOLCÜ DEFANS
Galatasaray bu sezon ligde savunma oyuncularından en fazla gol katkısı alan takım konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılıların bu sezon attığı 26 golün 9'unda defansın katkısı var. Galatasaray'ın defansındaki Maicon 4 gol, Mariano da 1 gol, 2 asist ile Süper Lig'de mücadele ediyor.

MİLLİ ARA DÖNÜŞÜ HEDEF GALİBİYET
Galatasaray, Başakşehir deplasmanından galip gelerek, rakibi ile arasındaki puan farkını açmak istiyor. Trabzonspor mağlubiyetinden sonra Gençlerbirliği galibiyeti ile milli araya moralli giren sarı-kırmızılılar, tekrar galibiyet seriyi yakalamak istiyor. Aslan, bu sezon milli ara dönüşlerinde deplasmanda Antalyaspor ile berabere kalırken, Atiker Konyaspor'u da mağlup etmişti.

SERDAR VE FEGHOULİ CEZALI
Medipol Başakşehir ile oynanacak müsabakada Galatasaray'da iki eksik futbolcu bulunuyor. Zorlu karşılaşmada sarı kart cezalısı Serdar Aziz ve kırmızı kart cezalısı Sofiane Feghouli, Başakşehir deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

DÜDÜK PALABIYIK'DA
Zirveyi yakından ilgilendiren bu müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Suat Arslanboğa olacak.
(Oğuzhan Ort/İHA)
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