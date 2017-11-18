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Başakşehir Galatasaray'ı dağıttı! 5-1
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Başakşehir Galatasaray'ı dağıttı! 5-1

Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı 5-1 yendi.

Süper Lig'in 12. haftasında 2. sıradaki Medipol Başakşehir ile lider Galatasaray karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki müsabakayı Ali Palabıyık yönetti. Başakşehir'de Emre Belözoğlu ve Mahmut'un yerine İrfan ve Gökhan 11'de maça başladı. Karşılaşmaya Eren - Gomis ikilisiyle başlayan Galatasaray, ilk 15 dakikada etkili olan taraftı. Daha sonra oyunu dengeleyen ev sahibi takım 25. dakikada duran toptan Attamah'ın attığı golle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

İLK YARI 2-0

Skor avantajını elde eden Başakşehir, 41. dakikada bu kez Adebayor'un kafa vuruşuyla farkı 2'ye yükseltti. İlk yarı Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

GOMIS UMUTLANDIRDI AMA...

Mücadelenin ikinci yarısında farkı azaltmak için çabalayan Sarı Kırmızılılar, 55. dakikada Gomis'in attığı golle ümitlendi. Bu golün hemen ardından 58'de Adebayor bir kez daha sahneye çıktı. Togolu golcü kendisinin 2. takımının 3. golünü kaydetti ve skoru 3-2'ye taşıdı.

PENALTI KARARI VE ADEBAYOR'DAN HAT-TRICK

Elia'yı ceza alanında faullü hareketle durduran Maicon penaltıya sebebiyet verdi. Beyaz noktada topun arkasına geçen Adebayor, 76. dakikada durumu 4-1 yaptı.

FREI YİNE ATTI!

Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarında oyuna sonradan girerek skora katkı yapan Kerim Frei, Galatasaray'ı da boş geçmedi. İkinci yarıda oyuna dahil olan Kerim, 89. dakikada jeneriklik bir gole imza atarak skoru tayin etti.

Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı 5-1 mağlup etti.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olan Galatasaray'ın ilk 11'inde 2 değişikliğe gidilirken, teknik direktör Igor Tudor, çift forvetle takımını sahaya sürdü.

Galatasaray'ın ligde son oynadığı Gençlerbirlği müsabakasında sarı kart cezalısı durumuna düşen Serdar Aziz ile teknik direktör Tudor'un tercihleri arasına giremeyen Garry Rodrigues, Medipol Başakşehir karşılaşmasının başlangıç kadrosunda yer alamazken, yerlerine Iasmin Latovlevici ve Badou Ndiaye görev aldı.

Öte yandan, Trabzonspor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan 3 maç ceza alan Sofiane Feghouli, Gençlerbirliği müsabakasının ardından Medipol Başakşehir önünde de forma giyemedi.

Tudor takımını 4-4-2 dizilişiyle sahaya sürdü

Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Igor Tudor, Medipol Başakşehir müsabakasında takımını 4-4-2 dizilişiyle sahaya çıkararak, bu sezon bir ilki gerçekleştirdi.

Ligde son oynanan Gençlerbirliği maçına yine çift forvetle çıkan ancak 3-5-2 dizilişini tercih eden Hırvat teknik adam, Medipol Başakşehir'e karşı ise 4-4-2 dizilişiyle takımını sahaya sürdürdü.

Galatasaray'ın Medipol Başakşehir maçı 11'i, Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Latovlevici, Fernando, Ndiaye, Tolga Ciğerci, Belhanda, Eren Derdiyok ve Gomis şeklinde oldu.

Ndiaye formasına kavuştu

Sarı-kırmızılı futbol takımında kırmızı kart cezasını dolduran Badou Ndiaye, yeniden sahadaki yerini aldı.

Ligde Trabzonspor ile yapılan müsabakada çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalan Ndiaye, Gençlerbirliği karşısında cezasını çekmesinin ardından, Medipol Başakşehir maçında formasına tekrar kavuştu.

Taraftarı yalnız bırakmadı

Galatasaray taraftarları, Medipol Başakşehir karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda kendileri için ayrılan bölümü dolduran yaklaşık bin 500 sarı-kırmızılı taraftar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.
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