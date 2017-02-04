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Başakşehir Galatasaray maçı CANLI YAYIN
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Başakşehir Galatasaray maçı CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Medipol Başakşehir ile Galatasaray karşılaşıyor.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turundaki dev maçta Başakşehir ile Galatasaray karşılaşıyor.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY

STAT: Fatih Terim
HAKEM: Mete Kalkavan
SAAT: 20.30
YAYIN: ATV
SAKAT: Hakan Özmert (Başakşehir), Serdar Aziz (Galatasaray)

BAŞAKŞEHİR: 1 - 0 :GALATASARAY 

20. dakika: Emre'nin müdahalesiyle yerde kalan Josue sakatlık geçiriyor. Saplık görevlileri oyun alanında. Bu arada Josue'ye faul yapan Emre sarı kart gördü. Ardından hakeme itiraz eden Josue de sarı kart gördü.

19. dakika: Josue Emre'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Galatasaray serbest vuruş kullanacak.

18. dakika: Visca'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Alexandru Epureanu'nun kafa vuruşunu kaleci Cenk kurtardı.

17. dakika: Başakşehir tehlikeli geldi. Junior Caiçara sağ kanatta ceza sahasına girdikten sonra ortasını yaptı. Onun ortasını Semih karşıladı ve top dışarıya gitti. Ev sahibi takım korner kullanacak.

16. dakika: Galatasaray oyuna yeniden başladı.

15. dakika: GOL! Galatasaraylı futbolcular kendi aralarında pas yaparken Semih pas hatası yaptı ve Doka topu aldı. Doka sağ kanatta hareketlenen Visca'yı topla buluşturdu. Visca ceza sahasına girdikten sonra arka direğe ortasını yaptı. Onun ortasında Mustafa kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

14. dakika: Galatasaraylı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

12. dakika: Başakşehir bu dakikalarda etkili gelmeye başladı.

11. dakika: de Jong kalecisi Cenk'e geri pas vermek isterken topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya gitti. Başakşehir korner kullanacak. Visca'nın kullandığı kornerde de Jong topu karşıladıktan sonra devam eden atakta ceza sahasında topla buluşan Bekir'in şutu dışarıya gitti.

10. dakika: Caiçara Carole'den sıyrılmak isterken yerde kaldı. Ev sahibi takım orta sahadan serbest vuruş kullanacak. Emre serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra topla buluşan Doka ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu kaleci Cenk'te kaldı.

9. dakika: Josue korneri Selçuk'la paslaştıktan sonra ortasını yaptı ancak onun ortasında top doğrudan dışarıya gitti.

8. dakika: Josue rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı ve faul bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi. Sonrasında topu alan Bruma'nın şutu savunmaya çarparak dışarıya gitti. Galatasaray korner kullanacak.

7. dakika: Galatasaray'da zorunlu bir değişiklik yaşandı. Sakatlanan Sneijder yerini Josue'ye bıraktı.

6. dakika: Bruma rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı. Galatasaray orta alandan serbest vuruş kullanacak. Galatasaraylı futbolcular serbest vuruşu paslı kullandıktan sonra topu alan Yasin pas hatası yaptı ve top Başakşehir'e geçti.

5. dakika: Sneijder kendini yere bıraktı. Galatasaray'da Josue oyuna girmek için hazırlık yapmaya başladı.

4. dakika: Karşılaşmaya iyi başlayan taraf Galatasaray. Bu arada Galatasaray'da Wesyler Sneijder kulübeye beni değiştirin işareti yaptı.

3. dakika: Bruma topu kaptırdıktan sonra Galatasaraylı futbolcular ön alanda pres yaparak topu tekrar kazandı.

2. dakika: Galatasaraylı futbolcular bu dakikada kendi aralarında pas yapıyor.

1. dakika: Karşılaşmada ilk düdük çaldı. İki takıma da başarılar. Galatasaray gole çok yaklaştı. Rakip yarı alanın ortasında topla buluşan Podolski Selçuk'la paslaştıktan sonra vuruşunu yaptı. Onun şutu üst direkten geri geldi.

Maçtan Önce: Takımlar seremoni için sahaya çıkıyor. Karşılaşma öncesi İstiklal Marşımız...

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caicara, Bekir, Epureanu, Ferhat, Emre, Attamah, Visca, Doka, İrfan, Mustafa Pektemek
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

GALATASARAY: Cenk, Sabri, Ahmet, Semih, Carole, Selçuk, De Jong, Yasin, Bruma, Sneijder, Podolski
YEDEKLER: Batuhan, Chedjou, Linnes, Josue, Rodrigues, Sinan, Eren
TEKNİK DİREKTÖR: Jan Olde Riekerink
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