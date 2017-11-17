17.11.2017 12:51 Başakşehir, Galatasaray karşısında hücum hattına güveniyor

Medipol Başakşehir'de Galatasaray'a karşı 3'er golü bulunan Adebayor, Mehmet Batdal, Mossoro ve Visca gibi isimler hafta sonu oynanacak mücadelede turuncu-lacivertlilerin en etkili silahları olacak. Medipol Başakşehir'de Galatasaray'a karşı 3'er golü bulunan Adebayor, Mehmet Batdal, Mossoro ve Visca gibi isimler hafta sonu oynanacak mücadelede turuncu-lacivertlilerin en etkili silahları olacak.

Medipol Başakşehir'de gözler ligin 12. haftasında 18 Kasım Cumartesi günü oynanacak Galatasaray karşılaşmasına çevrildi. 26 puanla zirvede yer alan rakibinin 3 puan gerisinde bulunan turuncu-lacivertlilerde tüm planlar galibiyet üzerine kurulu. Ligin en çok gol atan (26) takımına karşı mücadele edecek Başakşehir'in gol ayakları da bu karşılaşmada normalden daha fazla ter dökmek zorunda kalacak. Geride kalan 11 haftada kalesinde sadece 9 gol gören Aslan'ın defans hattını geçebilmek için hücum hattına özel önem veren Teknik Direktör Abdullah Avcı, Cimbom'a karşı şansı tutan isimlerden de beklentisini yüksek tutuyor.

Başakşehir forması altında Galatasaray'a karşı 3 golü bulunan 4 isim dikkat çekiyor. Mehmet Batdal, turuncu-lacivertli ekip ile sarı-kırmızılılara karşı çıktığı 7 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi. Geçen sezonun başında takıma katılan dünyaca ünlü yıldız Emmanuel Adebayor ise Galatasaray'a karşı sadece 2 maçta oynamasına rağmen sarı-kırmızı fileleri 3 defa havalandırdı. Marcio Mossoro ve Edin Visca da Cimbom'a karşı 3 gol atan isimler arasında bulunuyor.

Bu futbolcuların dışında kaptan Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de oynadığı dönemde Galatasaray kalesini 1 defa geçerken, yeni transferlerden Tunay Torun da Kasımpaşa ile sarı-kırmızılı takıma karşı mücadele ettiği 6 maçta 1 gol sevinci yaşamıştı.

(Uygar Aydın/İHA)

