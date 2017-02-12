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Başakşehir'e ilk yarıda büyük şok !
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Başakşehir'e ilk yarıda büyük şok !

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa, Medipol Başakişehir'i konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa, Medipol Başakişehir'i konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada Castro'nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Sadiku'nun arka direğe aşırttığı topu Adem Büyük kale sahası içine gönderdi. Titi'nin dokunduğu top filelere gitti. 1-0
13. dakikada Eduok'un ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Adem meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0
42. dakikada Eren'in sol kanattan son çizgiye inerek yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde Mossoro'nun kafa vuruşunda top kaleci Ramazan'da kaldı.
.....
Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Çimen xx, Samet Çiçek xx
Kasımpaşa: Ramazan xxx, Popov xx, Veysel xx, Titi xxx, Veigneau xx, Sadiku xxx, Abdullah xx, Eduok xx, Castro xx, Adem xxxx, Koita xx
Yedekler: Eray, Otigba, Bozhikov, Shala, Turgut Doğan, Guanca, Ahmed
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Medipol Başakşehir: Volkan xx, Caiçara xx, Epureanu xx, Yalçın xx, Eren xx, Mahmut xx, Emre x, Visca xx, Mossoro xx, Cengiz xx, Mustafa x
Yedekler: Ufuk, Mehmet, Doka, Attamah,Uğur, Alparslan, İrfan Can
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Titi (dk. 10), Adem (dk. 13) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Eduok (Kasımpaşa), Cengiz (Medipol Başakşehir)
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