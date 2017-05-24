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Başakşehir'den örnek kampanya
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Başakşehir'den örnek kampanya

Ziraat Türkiye Kupası Finalinde Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, zorlu final öncesinde örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. www.turucumac.com'da sanal stattan kendisine yer ayırtan herkes için kulüp, Kızılay'a 10 TL bağışta bulunacak.

Ziraat Türkiye Kupası Finalinde Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, zorlu final öncesinde örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. www.turucumac.com'da sanal stattan kendisine yer ayırtan herkes için kulüp, Kızılay'a 10 TL bağışta bulunacak.
Spor Toto Süper Lig'de harika bir sezon geçiren ve önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyen Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Atiker Konyaspor ile final oynayacak. Turuncu-lacivertli takım, Eskişehir Yeni Stadyumu'nda 31 Mayıs'ta oynanacak olan zorlu karşılaşma öncesinde örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. www.turuncumac.com sitesinde kurulan sanal stadyuma giren taraftarlar buradan kendisine bir koltuk seçecek ve yer ayırtacak. Ayırtılan her koltuk için Medipol Başakşehir Futbol Kulübü, Kızılay'a 10 TL bağışta bulunacak.
Kurulan internet sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"31 Mayıs gecesi, Konyaspor'la oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası Finalini, Türkiye'de yoksulluk seviyesinin altında kalan ve yaşam mücadelesi veren onbinlerce insana destek olmak için oynayacağız. Futbolun önemini herkese ispat edebilmek için sizin de yapabileceğiniz bir şey var. Hangi takımın taraftarı olursanız olun, bu sanal stadyumda istediğiniz koltuğu seçerek yerinizi ayırtın. Medipol Başakşehir Futbol Kulübü ayırtılan her koltuk için Türk Kızılayı'na sizin adınıza 10 TL bağışta bulunacak. Siz para ödemek zorunda değilsiniz. Kişiler ve kurumlar olarak siz de yardımda bulunmak isterseniz, TURUNCUMAC yazıp 2868'e istediğiniz kadar sms gönderebilirsiniz. Her sms 10 TL'dir. Bu çok özel karşılaşmanın sanal biletini almak için hemen harekete geçin. Bu maç, sizin sayenizde hayat kurtaracak."

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