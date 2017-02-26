Başakşehir'den kritik galibiyet

Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta müsabakasında Osmanlıspor, sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta müsabakasında Osmanlıspor, sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu.



MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakika sol taraftan Emre'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza yayı üzerinde Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 0-1

18. dakikada Mehmet Güven'in hatasında topla buluşan Cengiz'in vuruşunda top Zydrunas'ta kaldı.

30. dakikada sağ taraftan Delagre'nin ortasında topla buluşan Maher'in vuruşunu kaleci Volkan kornere çeldi.

52. dakika Pinto'nun kullandığı köşe vuruşunda Vaclav'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta gitti.

56. dakika Ndiaye'nin ceza sahası dışından sol ayağı ile kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak, auta gitti.

63. dakika Ndiaye'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Koulossa'nın sol köşeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan'ın müdahalesiyle kornere gitti.

70. dakikada Edin Viska'nın kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak dışarı çıktı.



Stat: Osmanlı Stadı

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Tarık Ongun xx, Alparslan Dedeş xx

Osmanlıspor: Zydrunas xx, Vrsajeviç xx, Mehmet Güven x (Webo dk. 45 x), Ndiaye xxx, Pinto xx, Vaclav xx, Dzon x (Moreira dk. 59 x), Musa xx, Koulossa x, Numan xx, Maher xx (Erdal dk. 77 ?)

Yedekler: Hakan, Koray, Aykut, Webo, Erdal, Moreira, Muhammmed

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Yalçın xx, Emre Belözoğlu x, Epureanu xx, Visca xx(Eren dk. 89 ?), Da Costa x (İrfan dk. 79 x), Cengiz x(Napoleoni (dk. 74 x), Mustafa Pektemek xx, Erdem x, De Souza Junior xx

Yedekler: Ufuk, Da Silva, Eren, Attamah, Napoleoni, Holmen, İrfan

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Gol: Mustaf Pektemek (dk. 7)(Medipol Başakşehir)

Kırmızı Kart: Epureanu (Medipol Başakşehir)

Sarı Kartlar: Delarge Dzon, Vaclav (Osmanlıspor)

(Emre Yüzügüldü / İHA)