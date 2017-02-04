Başakşehir'den ilk yarıda 2 gol

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı turuncu-lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı turuncu-lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
1. dakikada Podolski, Selçuk ile verkaçından sonra uzaktan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten döndü.
15. dakikada Doka'nın ara pasında Visca, ceza sahası içi sağ tarafta topla buluştu. Visca'nın son çizgiye inerek açtığı ortada altı pasta topla buluşan Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
18. dakikada sağ taraftan Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Epureanu'nun kafa vuruşunda kaleci Cenk meşin yuvarlağı çeldi.
23. dakikada Bruma'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sol direğin yanından dışarı gitti.
27. dakikada Doka'nın pasında ceza sahası içi sol tarafından topla buluşan Mustafa Pektemek'in vuruşunda Ahmet'in sol dizinden seken top ağlara gitti. 2-0
KÜNYE
Stat: 3. Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: İstanbul Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Serkan Çınar xx
Medipol Başakşehir: Volkan xx, Caiçara xx, Bekir xx, Epureanu xx, Ferhat xx, Attamah xx, Emre xx, Visca xx, Doka xx, İrfan Can xx, Mustafa Pektemek xx
Yedekler: Ufuk, Yalçın, Doka, Cengiz, Holmen, Adebayor, Alparslan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Galatasaray: Cenk xx, Sabri xx, Ahmet xx, Semih xx, Carole xx, De Jong xx, Selçuk xx, Yasin xx, Bruma xx, Sniejder x (Josue dk. 7 x), Podolski
Yedekler: Batuhan, Eren, Linnes, Rodrigues, Sinan, Chedjou
Teknik Direktör: Jan Olde Riekerink xx
Goller: Mustafa (dk. 15 ve 27) (Medipol Başakşehir)
Sarı kart: Emre (Medipol Başakşehir), Joseu (Galatasaray)
(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu - Oğuzhan Ort - Uygar Aydın/İHA)