Başakşehir'den açıklama geldi

Medipol Başakşehir, Cengiz Ünder'in transferi için İstanbul'a gelen Machester City yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucunda herhangi bir neticeye varılamadığını açıkladı.

Medipol Başakşehir, Cengiz Ünder'in transferi için İstanbul'a gelen Machester City yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucunda herhangi bir neticeye varılamadığını açıkladı.

Turuncu-lacivertlilerin internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Kulüp yönetim kurulu üyelerimiz ile İngiltere'nin Manchester City kulübü yetkilileri arasında genç oyuncumuz Cengiz Ünder'in transferi hakkında 4 saat süren bir görüşme gerçekleşmiştir. Yapılan görüşmeler sonrası henüz bir anlaşmaya varılamamıştır."

