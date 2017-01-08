08.01.2017 21:59 Başakşehir'den 3 gollü galibiyet

Medipol Başakşehir, hazırlık maçında Kukesi'yi 3-1'lik skorla mağlup etti. Medipol Başakşehir, hazırlık maçında Kukesi'yi 3-1'lik skorla mağlup etti.

Antalya Belek'te kamp hazırlıklarını sürdüren Medipol Başakşehir, ilk hazırlık maçında Arnavutluk ekibi Kukesi'yle karşılaştı.

Konakladığı otelin sahasında gerçekleşen hazırlık maçını Turuncu-lacivertli ekip 3-1'lik skorla kazandı. Medipol Başakşehir adına golleri 13. dakikada İrfan Can Kahveci, 18. dakikada Holmen ve 85. dakikada Mossoro kaydetti. Kukesi takımının tek golü ise 22. dakikada Pejic'den geldi.

Başakşehir'in yeni transferleri İrfan can ve Egemen de maçta forma giydi.

(Doğan Gündoğdu - Mehmet Şirin Topaloğlu - Oğuzhan Ort / İHA)

