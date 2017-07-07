Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Başakşehir'de Clichy imzaladı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Başakşehir'de Clichy imzaladı

Fransız oyuncu Gael Clichy, Medipol Başakşehir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Fransız oyuncu Gael Clichy, Medipol Başakşehir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Medipol Başakşehir'in Manchester City'den transfer ettiği Fransız sol bek oyuncusu Gael Cllichy, kendisini turuncu-lacivertlilere 3 yıllığına bağlayan imzayı attı. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen imza törenine Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Asbaşkanlar Mustafa Saral, Mesut Altan ve İdari Direktör Mustafa Eröğüt katıldı. Törende konuşan turuncu-lacivertli kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ, Medipol Başakşehir olarak 3 yılı doldurduklarını ifade ederek, "Daha henüz 3 yaşını tamamlamış 4. yaşından gün almış takımın kulüp başkanı olarak huzurunuzdayım. İlk 2 yıl ligi 4. bitiren ve aynı zamanda da 3. yılda Türkiye'de gerçekten ligin en iyi top oynayan iki takımından biri olan ve şampiyonun ensesinden zaman zaman biz zaman zaman onlar ayrılmadığımız bir sezon geçirildi. Dolayısıyla bu sezonu da 4 puan farkla şampşyonluğu kaçırmış Medipol Başakşehirin imza törenindesiniz" şeklinde konuştu.

"BU YILI DAHA İYİ BİTİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"
Başkan Gümüşdağ, kulüp olarak her zaman denetlendiklerini dile getirerek, "Medipol Başakşehir bir şirket ve şirket mantığıyla yönetiliyor. Uluslararası bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenen aynı zamanda da tamamen kurumsal bir yapının içinde bulunmakta. Gerek 3 yıldır UEFA'ya gidiyor olmamız aynı zamanda da Türkiye'de de kupada ve ligde finale kadar gitmemiz mali açıdan da hak edişlerimizi Avrupa ve Türkiye'den de iyi bir noktaya getirmiş durumda. Dolayısıyla da bu sene de gene gerek şampiyonluk yarışında gerek kupada gerek Avrupa'da iyi bir noktada bu yılı aratmayacak ve daha iyi bir noktada bitirecek bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın teknik kararları doğrultusunda bizim de bütçeyi değerlendirerek, ayaklarımız yere basarak ve hesaplarımızı yaparak değerlendirmelerimizle birlikte Clichy de 4. transferimiz olacak" ifadelerini kullandı.

"CLICHY BİR DÜNYA YILDIZI"
Transferde emek veren yöneticilere teşekkür ederek şu ifadelere yer verdi:
"Clichy bir dünya yıldızı. Premier Lig'de 3 tane şampiyonluk yaşamış, Arsenal ve Manchester City'de uzun yıllar top oynamış çok önemli bir oyuncu. Bunu da söylemek isterim gerek Asbaşkan Mustafa Saral gerek Mesut Altan Bey'e ve Futbol Direktörümüz Mustafa Eröğüt'ün bu konuda çok emekleri vardır. Kendileri Londra ve Brüksel'de son bir aydır birkaç görüşme yaptılar. Çok istekliydik çok arzuluyduk. O da sağolsun bizi arzu etti. Neticeye ulaştırdık. Kendisiyle biraz sonra imza atacağız."

CLICHY: UMARIM 3 YIL VE DAHA FAZLA İSTANBUL'DA KALIRIM
İstanbul'da 3 yıldan fazla kalmak istediğini aktaran Fransız oyuncu Clihy, "Bugün burada bulunduğum için çok mutluyum. Ben bir Fransızım ve Fransa'da büyüdüm. Fransızlar bildiğiniz gibi tatil için Türkiye'ye çok gelirler. İstanbul Dünya'nın bildiği çok güzel bir şehir. İstanbul'da bir insanın aradığı her şey var. Bildiğiniz gibi 14 yıl İngiltere'de oynadım. Bu karar benim için çok büyük ve radikal bir karardı. Benim de bir ailem ve çocuklarım var. Ailemle konuştuktan sonra böyle bir kararı büyük bir keyifle aldım. Burası benim için çok büyük bir değişim ve aynı zamanda büyük bir macera hayatımda. Burayla 3 yıllık sözleşmem var. Umarım 3 yıl ve daha fazla İstanbul'da bulunurum" açıklamasını yaptı.
(Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İç tüzük değişikliği Meclis Başkanlığına sunuldu
Fenerbahçe'nin forma tanıtımı yapıldı
Suriye kadın ve bebeğinin öldürülmesinde sular durulmuyor
İzmir'de korkutan yangın yerleşim yerlerine ilerliyor
37 milyonun çıktığı bayiye vatandaşlardan yoğun ilgi
Başakşehir'de Clichy imzaladı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Sedat Peker'den Adalet Yürüyüşü çağrısı!
Sedat Peker'den Adalet Yürüyüşü çağrısı!
AK Parti'de teşkilat revizyonu başladı mı 3 istifa birden!
AK Parti'de teşkilat revizyonu başladı mı 3 istifa birden!
Almanya'dan bir skandal daha! Erdoğan'ın makam aracı durduruldu
Almanya'dan bir skandal daha! Erdoğan'ın makam aracı durduruldu
Katar: Tehdit edilemeyecek kadar çok zenginiz
Katar: Tehdit edilemeyecek kadar çok zenginiz
Trump'ın eli yine havada kaldı
Trump'ın eli yine havada kaldı
İstanbul'da yürüyüş dolayısıyla trafiğe kapatılacak yollar
İstanbul'da yürüyüş dolayısıyla trafiğe kapatılacak yollar
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
İç tüzük değişikliği Meclis Başkanlığına sunuldu
İç tüzük değişikliği Meclis Başkanlığına sunuldu
Fenerbahçe'nin forma tanıtımı yapıldı
Fenerbahçe'nin forma tanıtımı yapıldı
Suriye kadın ve bebeğinin öldürülmesinde sular durulmuyor
Suriye kadın ve bebeğinin öldürülmesinde sular durulmuyor
İzmir'de korkutan yangın yerleşim yerlerine ilerliyor
İzmir'de korkutan yangın yerleşim yerlerine ilerliyor
37 milyonun çıktığı bayiye vatandaşlardan yoğun ilgi
37 milyonun çıktığı bayiye vatandaşlardan yoğun ilgi
Başakşehir'de Clichy imzaladı
Başakşehir'de Clichy imzaladı
Şifa kaynağı dut pekmezinin zorlu serüveni
Şifa kaynağı dut pekmezinin zorlu serüveni
Ölümlü iş kazaları yüzde 6,8 geriledi
Ölümlü iş kazaları yüzde 6,8 geriledi
2 bin yıllık arslan heykeli tahrip edildi
2 bin yıllık arslan heykeli tahrip edildi
Kapadokya'da turist sayısı arttı
Kapadokya'da turist sayısı arttı
Alman Ordusu sokaklara indi! Hamburg'ta G20 protestoları devam ediyor
Alman Ordusu sokaklara indi! Hamburg'ta G20 protestoları devam ediyor
Yunuslar klarnete eşlik etti
Yunuslar klarnete eşlik etti

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English