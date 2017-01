14.01.2017 18:10 Başakşehir 5. viteste!

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 5-0 mağlup etti. Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 5-0 mağlup etti.



MAÇTAN DAKİKALAR

24. dakikada Mossoro'nun pasında altıpas içinde topla buluşan Mehmet Batdal'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti 1-0

25. dakikada Mehmet Batdal'ın ceza sahası içine gönderdiği topu Ufuk Budak elle müdahalede bulununca karşılaşmanın hakemi Özgür Yankaya penaltı noktasını gösterdi.

26. dakikada Emre Belözoğlu'nun kullandığı penaltıda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu. 2-0

38. dakikada Visca'nın sol kanattan yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Mehmet Batdal'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muammer'de kaldı.

44. dakikada Murat Dururer'in ceza sahası dışı sol çaprazından verdiği pasta ceza sahası içinde topla buluşan Furkan'ın vuruşunda kaleci Volkan'dan dönen topu Mahmut kornere gönderdi.

61. dakikada Umut Bulut'un ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

63. dakikada Yalçın'ın ara pasında topla buluşan Visca'nın kaleciyle karşı karşıya gelerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muammer'in solundan ağlarla buluştu. 3-0

69. dakikada Uğur'un sağ kanattan yaptığı ortada karambolde kalan topa Visca vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muammer'e çarpıp oyun alanına geri döndü.

81. dakikada Visca'nın sağ kanattan yaptığı yerden ortada Stavenivic ters vuruşla topu kendi filelerine yolladı. 4-0

88. dakikada Mahmut'un sağ kanattan ceza yayı üzerine doğru gönderdiği ara pasını kontrol edip vuran Cengiz, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 5-0



Stat: 3. Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Baki Tuncay Akkın xx, Erdinç Sezertam xx

Medipol Başakşehir: Volkan xx, Uğur xx, Epureanu xx, Yalçın xx, Eren xx, Mahmut xx, Emre xx (Holmen dk. 80 x), Visca xx, Mossoro xx (İrfan Can dk. 65 x), Cengiz xx, Mehmet xx (Mustafa dk. 65 x)

Yedekler: Ufuk, Bekir, Alparslan, Holmen, Napoleoni

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Kayserispor: Muammer xx, Stevanovic xx, Levent xx, Anıl xx, Ufuk xx, Kubilay xx, Murat xx, Furkan xx (Erdem dk. 80 x), Umut xx, Mert Ilıman xx (Mert Özyıldırım dk. 46 x), Umut xx

Yedekler: Ahamada, Kerim Can

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Mehmet Batdal (dk. 24), Emre (dk. 26 pen.), Visca (dk. 63), Stevanovic (dk. 81 k.k.), Cengiz (dk. 88) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Umut (Kayserispor) İrfan Can (Medipo Başakşehir)

(Mehmet Şirin Topaloğlu - Oğuzhan Ort / İHA)