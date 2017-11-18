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'Başakşehir 5-1 kazanabilecek oyun oynamadı'
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'Başakşehir 5-1 kazanabilecek oyun oynamadı'

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Medipol Başakşehir'in 5-1 skorluk bir oyun oynamadığını belirtti. Tudor ayrıca, karşılaşmada Adebayor farkının olduğunu da söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Medipol Başakşehir'in 5-1 skorluk bir oyun oynamadığını belirtti. Tudor ayrıca, karşılaşmada Adebayor farkının olduğunu da söyledi.
Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda karşılaştığı Medipol Başakşehir'e 5-1 yenildi. Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Igor Tudor, "Başakşehir'i kutluyorum. Kazanmayı hak ettiler. Adebayor maça tek başına karar verdi. Kendi takımımda birçok oyuncum gününde değildi. 3 puan kazandılar, tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"SAHADA ADEBAYOR FARKI VARDI"
Gol beklentisi olduğu için çift forvetten vazgeçmediğini belirten Tudor, "O yüzden değişiklik yapmadım. 2-0 sonra ikinci yarı iyi başladık, golü de bulduk. 3. gol maçın kırılma anıydı" diye konuştu. Başakşehir'e karşı alınan 5-1'lik skorun fazla olduğunu ifade eden Hırvat çalıştırıcı, "Abartılı bir skor. 2 gole baktığınız zaman, 2 atak 2 gol. Diğer taraftan Adebayor farkı vardı" dedi.

"ÖNEMLİ OLAN ŞAMPİYON OLABİLMEK"
'Büyük maçlar kazanılmıyor' söyleminin hatırlatılması üzerine Tudor, "Burada önemli olan yolun sonunda şampiyon olabilmek. Mayıs son 3 hafta şampiyonluğu belirleyecek" değerlendirmesini yaptı.
Sol bekte Iasmin Latovlevici tercihine de açıklık getiren Tudor, "Bunun sebebi o anki en iyi 11'i olması. O yüzden sol bek olarak Latovlevici'den yana kullandım. O an için Latovlevici'nin Linnes'den iyi olduğunu düşündüm" şeklinde konuştu.

"MİLLİ ARALARDAN SONRA DEPLASMANDA OYNUYORUZ"
Milli takım aralarının iyi gelmediğini yineleyen Tudor, "Milli takım aralarındaki talihsizliğimiz deplasmanda oynamamız. Diğer aralardan sonra deplasmanda oynadık. Diğer taraftan 4-5 oyuncu beklediğimiz performansı veremedi" şeklinde konuştu.

"BAŞAKŞEHİR 5-1 KAZANABİLECEK OYUN OYNAMADI"
Başakşehir'in 5-1 kazanabilecek bir oyun oynamadığını vurgulayan Hırvat teknik adam, "Benim için kazanmalarının sebebi Adebayor'du. Çünkü Başakşehir bizden daha iyi oynamadı. Analizim var ama bunu sizle paylaşamayacağım. Soyunma odasında arkadaşlarımla paylaştım. Şu an rakibimizi tebrik etmemiz gerekiyor. Bireysel eleştiri yapmamız gerekiyor" dedi.
(Oğuzhan Ort - Uygar Aydın/İHA)
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