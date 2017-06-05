Başakşahir'den 'Hasan Ali' açıklaması

Medipol Başakşahir Asbaşkanı Mustafa Saral, Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona eren Hasan Ali Kaldırım'a teklif yapmadıklarını söyledi.

Medipol Başakşahir Asbaşkanı Mustafa Saral, Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona eren Hasan Ali Kaldırım'a teklif yapmadıklarını söyledi.

Sezonu Beşiktaş'ın ardından 2. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi vizesi almaya hak kazanan Başakşehir, güçlü bir kadro kurmanın planlarını yapıyor. Galatasaray ile sözleşmesi sona eren tecrübeli stoper Aurelien Chedjou ile anlaşmaya varan turuncu-lacivertliler, yıldız savunmacıya 2+1 yıllık sözleşme imzalatmaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili olarak İHA'ya açıklamada bulunan Başakşehir Asbaşkanı Mustafa Saral, "Sağlık kontrolerinin ardından gelecek rapor doğrultusunda Chedjou ile anlaşacağız. Eğer raporlarda herhangi bir sorun çıkmazsa 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacağız" ifadelerini kullandı.



"İLGİMİZ YOK"

Bazı yayın organlarında Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona eren Hasan Ali Kaldırım'a yıllık 5 milyon 750 bin TL teklif götürüldüğünün iddia edilmesi üzerine de konuşan Saral, "Hasan Ali Kaldırım'a herhangi bir teklifte bulunmadık. Ayrıca telaffuz edilen rakam çok yüksek. Böyle bir teklifte bulunmamız durumunda takım içindeki dengeleri bozarız. Hasan Ali'yle herhangi bir ilgimiz yok" diye konuştu. Transfer için gerekli görüşmeleri yaptıklarını da söyleyen Mustafa Saral, "1 orta saha ve 1 sol kanat alacağız. Mehmet Batdal'ın bir sakatlığı var. Onun durumuna göre de 1 forvet alabiliriz" dedi.

(Bozhan Memiş / İHA)