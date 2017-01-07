Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Baş pehlivanlar şehitler için kol bağladı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Baş pehlivanlar şehitler için kol bağladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde dünyada ilk kez salonda gerçekleştirilen yağlı güreş müsabakalarında başpehlivanlar şehitler için kol bağladılar. Müsabakalar sonucunda şampiyon Recep Kara ödülünü şehit ailelerine bağışladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde dünyada ilk kez salonda gerçekleştirilen yağlı güreş müsabakalarında başpehlivanlar şehitler için kol bağladılar. Müsabakalar sonucunda şampiyon Recep Kara ödülünü şehit ailelerine bağışladı.

Geleneksel Türk Yağlı Güreşleri'nin sürekliliğini sağlamak ve bu sporun 12 ay boyunca yapılabilmesi için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Karesi Belediyesi, Türkiye Güreş Federasyonu ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ilk kez Kurtdereli Spor Salonu'nda gerçekleştirilen yağlı güreşlerde başpehlivanlar kıyasıya mücadele etti. Minik 1, Minik 2, Teşvik ve Başpehlivanlık kategorilerinde toplam 16 sporcu mücadele etti.

Açılış seremonisinin ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı A.Edip Uğur, "Dünya'da ve Türkiye'de ilk defa kapalı salonda yağlı güreşlerimizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz salı günü Beşiktaş Şehitler Tepesi'nde hain terör saldırılarını lanetleyerek ve şehitlerimizi rahmetle yad ederek başlattığımız programın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin son yıllarda artarak devam eden başarısı birilerini rahatsız etmektedir. Gelişen ve büyüyen Türkiye'ye karşı başlatılan artan terör saldırıları milletimizin birlik ve beraberliğini hedef almaktadır. Bu vatan toprakları üzerinde operasyon yapmak isteyenlere asla izin vermeyeceğiz. İzmir'de geçtiğimiz gün şehit olan kahraman polisimiz Fethi Sekin gibi son mermimiz bitse dahi mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye'yi bölmek, parçalamak isteyenler emellerine asla ulaşamayacak. Kökleri Malazgirt'e dayanan, bin yıldır Anadolu'da hüküm süren bu milleti yenemeyeceksiniz. Türkiye, İstiklal mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Terörle hayatı durdurmaya çalışanlara inat; yatırımlara, sosyal hayata devam ediyoruz" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak kapalı ortamda güreşin sürdürülebilirliğini sağlamak için yeni bir Er meydanını Balıkesir'e kazandırmak istediklerini dile getiren Başkan Uğur, "4 bin 122 metre kare alan üzerine kurulu olacak bu er meydanı 1606 kişi izleyici kapasiteli olacak. Gelen seyirci hem güreş izlemekten zevk alacak hem de pehlivanlarımız kış aylarında dahi olsa er meydanında güreşme imkanına kavuşmuş olacak. Toplam maliyeti 7 milyon TL olan bu er meydanı inanıyorum ki ata sporumuz yağlı güreşlerimizi farklı bir konuma getirecek. Kurtdereli Mehmet Pehlivan yağlı güreş kurultayı ve Kırkpınar başpehlivanları Balıkesir karşılaşmasının bir kez daha ülkemize, milletimize ve spor camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Yüreğiyle, bileğiyle, aklıyla mücadele eden tüm pehlivanlarımıza başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından müsabakalar yapılan duaların ardından Minik 1 güreşleriyle başladı. Bu kategoride yapılan eşleşmeler sonrasında İbrahim Türkmen, Yusuf Can Aktaş, Furkan Elagöz ve Kerem Karahasan güreştiler. Rakiplerini yenen İbrahim Türkmen ve Furkan Elagöz arasından oynanan final müsabakasında rakibi yenen İbrahim Türkmen 1. oldu. Minik 2 dalında Emin Erdoğan Yiğit Öztürk'ü yenerek 1. oldu. Teşvik dalın ise Necip Al, İhsan Derin'i yenerek 1. oldu.

Başpehlivanlık müsabakalarında çekilen kuralar sonucunda Mehmet Yeşilyeşil, Salih Eriç ile Recep Kara, Serhat Balcı, Ali Gürbüz Orhan Okulu ve Şaban Yılmaz İsmail Koç ile eşleşti. Rakiplerini yenen Mehmet Yeşil Yeşil Orhan Okulu ile Recep Kara İsmail Koç ile yarı final müsabakaları yaptılar. Yarı final müsabakalarından galip ayrılan Recep Kara ile Orhan Okulu Başpehlivanlık final müsabakasında karşı karşıya geldiler. Nefes kesen bir müsabaka sonrasında Recep Kara Orhan Okulu'yu yenerek ilk kapalı salon yağlı güreşleri birincisi olarak adını tarihe yazdırdı. Başpehlivan Recep Kara aldığı şampiyonluk ödülünü şehit ailelerine bağışladı.

Yapılan müsabakalar sonrasında birinci olan güreşçilere ödülleri Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı A.Edip Uğur, Balıkesir Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, Karesi Kaymakamı Abdülkadir Demir, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın tarafından verildi.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Akhisar'da otobüs şarampole yuvarlandı
Aldığı telefon arıza yaptı, kamyonla mağazaya daldı
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Kaybolan çiftin aracı bulundu
Bilecik Belediyesinin karla mücadele çalışmaları
İzmir'deki terör saldırısının tanıkları konuştu
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Yeni KHK'lar ile kapatılan 8 spor kulübünün isimleri belli oldu!
Yeni KHK'lar ile kapatılan 8 spor kulübünün isimleri belli oldu!
3 yeni KHK yayımlandı
3 yeni KHK yayımlandı
İstanbul'da elektrik ve su kesintisi 07.01.2017
İstanbul'da elektrik ve su kesintisi 07.01.2017
ABD askerlerinden Türk askerlerine ihanet: PKK'lıları eğitiyorlar
ABD askerlerinden Türk askerlerine ihanet: PKK'lıları eğitiyorlar
'Dön' çağrısına uymayan vatandaşlıktan çıkarılacak!
'Dön' çağrısına uymayan vatandaşlıktan çıkarılacak!
ABD'deki havalimanında silahlı saldırı: En az 5 kişi hayatını kaybetti
ABD'deki havalimanında silahlı saldırı: En az 5 kişi hayatını kaybetti
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Akhisar'da otobüs şarampole yuvarlandı
Akhisar'da otobüs şarampole yuvarlandı
Aldığı telefon arıza yaptı, kamyonla mağazaya daldı
Aldığı telefon arıza yaptı, kamyonla mağazaya daldı
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Kaybolan çiftin aracı bulundu
Kaybolan çiftin aracı bulundu
Bilecik Belediyesinin karla mücadele çalışmaları
Bilecik Belediyesinin karla mücadele çalışmaları
İzmir'deki terör saldırısının tanıkları konuştu
İzmir'deki terör saldırısının tanıkları konuştu
İzmir'deki terör saldırısının tanıkları konuştu
İzmir'deki terör saldırısının tanıkları konuştu
Adana Demirspor ikinci etap kamp çalışmalarına başladı
Adana Demirspor ikinci etap kamp çalışmalarına başladı
3 canlı bomba sınırda yakalandı
3 canlı bomba sınırda yakalandı
Türkiye ve Irak'tan ortak bildiri
Türkiye ve Irak'tan ortak bildiri
Telefonu arıza yapınca, mağazaya kamyonla daldı
Telefonu arıza yapınca, mağazaya kamyonla daldı
Sarıkamış şehitleri için meşaleli kayak gösterisi
Sarıkamış şehitleri için meşaleli kayak gösterisi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English