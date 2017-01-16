16.01.2017 21:27 Barzani görevini bırakıyor mu ?

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkilileri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin görevini bırakacağı haberlerini yalanladı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yetkilileri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin görevini bırakacağı haberlerini yalanladı.

IKBY yetkilileri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani hakkında 'görevini bırakacak' haberlerini yalanladı. İHA muhabirinin yetkililerden aldığı bilgilere göre, Barzani'nin yakın bir tarihte Goran ve YNK partilerinin düzenlemiş olduğu bir toplantıda "Siyaseten çözüm olacaksa ben bile görevimi bırakırım" açıklaması yaptığı öğrenildi. IKBY yetkilileri, yakın bir tarihte yapılan bu açıklamanın çarpıtıldığını söyledi.

Öte yandan, Başkan Barzani'nin görevi başında olduğunu bildiren IKBY yetkilileri, Barzani'nin ise bu sabah itibariyle özel davetli olarak İsviçre'de yapılacak olan Davos zirvesine katılacağını belirtti.

(Burak Emek/İHA)

