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Barzani'den kritik ziyaret öncesi Demirtaş bombası!
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Barzani'den kritik ziyaret öncesi Demirtaş bombası!

Resmi temaslar için yarın Türkiye'ye gelecek olan Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani 'Erdoğan cesur bir siyasetçi, barış süreci için Demirtaş ve arkadaşlarının serbest kalması gerekir' dedi.

IRAK Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, bu hafta sonu Türkiye'ye yapacağı ziyaretten önce yaptığı açıklamada, barış süreci için HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş ve diğer vekillerin serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung'a konuşan Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, Irak'lı Kürtlerin bağımsızlıktan yana olduğu, ancak İran ve Türkiye'nin buna karşı olduğu ile ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Referandum bizim doğal hakkımızdır. Bu konu, Bağdat'la aramızdaki bir iç meseledir. İran ve Türkiye'yle hiçbir ilgisi yoktur. Bir ulusun kendi geleceğine karar vermek istemesinin, demokrasi ve insan haklarına aykırı hiçbir yanı yoktur. Bu referandum u yapmak için hiç kimsenin izin ve müdahalesine ihtiyacımız da yoktur."

"SURİYE VE IRAK ARASINDA RESMİ SINIR KALMADI"

Mesut Barzani, Irak ve Suriye'nin sınırlarının anlamsız hale geldiğini de belirterek, "Artık Suriye ve Irak'ta nasıl birleşik bir ülkeden söz edebiliriz? Siyasetçilerin büyük çoğunluğu, bu iki ülkenin resmi sınırlarının hiçbir anlamının kalmadığını, bunun geçmişte kaldığını biliyor. Irak'ın güçlü bir merkezi yönetiminin olduğu dönemler eskide kaldı" diye konuştu.

"DEMİRTAŞ VE ARKADAŞLARI SERBEST BIRAKILMALI"

Türkiye'nin bölgedeki rolü hakkında ise Barzani, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rolüne dikkat çekerek, Kürtlerin Suriye'de Türkiye'nin endişelerini göz önünde bulundurmaları gerektiğini ifade etti. Barzani, "Erdoğan güçlü bir duruş sergileyerek, Kürtlerle Türkleri barış süreciyle birleştirmeye çalışan tek siyasetçi olmak istedi. Ancak, maalesef Türkiye'de yeni gelişmeler ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan cesur bir siyasetçi, barış süreci için HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş ve diğer milletvekillerinin serbest kalması gerekir" dedi

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