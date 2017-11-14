Barzani'den geri adım: Referandumu...

IKBY lideri Mesud Barzani, Irak Anayasa Mahkemesi'nin bağımsızlık referandumunu yok saymasını kabul edeceklerini açıkladı.

ANAYASA MAHKEMESİNİN KARARI

Irak Anayasa Mahkemesi, geçtiğimiz günlerde anayasanın 1. ve ilgili diğer maddelerine ilişkin "ülkedeki bileşenlerin ayrılma hakkının bulunduğuna dair anayasada bir maddenin olmadığı" yönünde karar almıştı.

KUZEY IRAK'TA TARTIŞMALI REFERANDUM

25 Eylül tarihinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Mesut Barzani'nin önderliğinde bağımsızlık için sandık başına gitmişti. Tartışmalı referandum öncesinde bölgedeki birçok devlet, başta Türkiye olmak üzere Irak'ın toprak bütünlüğünün bozulmasına karşı çıkmış, kararı yok hükmünde saymıştı.

Arkasından gelişen olaylarda Bölgesel yönetime karşı Bağdat hükümeti operasyonlar başlatmış, Kerkük'ten başlayarak IKBY'nin yönetiminde bulunan bölgelerdeki yönetimi yeniden ele almıştı.

Bu hamlelerin ardından gelen Barzani'nin anayasa mahkemesi kararını kabul etme açıklaması, referandumun artık IKBY nezdinde de yok hükmünde olduğunu ortaya koydu.