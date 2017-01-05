Bartın Halk Sağlığı eski müdürü FETÖ'den adliyede

20 gündür gözaltında bulunan Bartın Halk Sağlığı eski müdürü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye çıkartıldı.
20 gündür gözaltında bulunan Bartın Halk Sağlığı eski müdürü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye çıkartıldı.
Bartın'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bartın Halk Sağlığı eski müdürü A.D., bugün adliyeye çıkartıldı. Bartın'da 4 yıl Halk Sağlığı müdürü olarak görev yapan Dr. A.D., yaklaşık 20 gün önce gözaltına alınmıştı. 2016 mart ayında görevinden istifa eden A.D., emniyetteki işlemlerin ardından Bartın Adliyesi'ne çıkartıldı.