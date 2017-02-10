10.02.2017 14:29 Bartın'de FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Bartın'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında meslekten ihraç edilen cami imamlarının da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Bartın'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında meslekten ihraç edilen cami imamlarının da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlediği 2 ayrı operasyonda 14 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, ilk operasyonda 4 bylock kullanıcısı, ikinci operasyonda içinde bylock kullanıcısı da olan meslekten ihraç edilmiş FETÖ/PDY bağlantılı 10 cami imamı gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

(Mustafa Kurt/İHA)

