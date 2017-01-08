Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Bartın'da Balkondan Dereye Düşen 1 Kişi Öldü
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Bartın'da Balkondan Dereye Düşen 1 Kişi Öldü

Bartın'da bir evin 2'nci katındaki evinin balkonundan dereye düşen zihinsel engelli hayatını kaybetti.

Bartın'da bir evin 2'nci katındaki evinin balkonundan dereye düşen zihinsel engelli hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Hasankadı beldesi Merkez Mahallesi Altınoğlu Sokakta bulunan evinin balkonuna çıkan zihinsel engelli Turgut Demirel (33), bir anda dengesini kaybederek balkonun altında bulunan dereye düştü.

Evinde bulunan annesi Vasfiye Demirel, oğlu Turgut Demirel'i Göremeyince Aramaya başladı Anne Vasfiye Oğlu Turgut'a Seslendi, , balkona koşunca oğlunun dereye düştüğünü gördü. Oğlunun düştüğü yere giden anne, 112 Acil sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 acil sağlık Ekiplerin incelemesinde, Demirel'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Bartın Kadın Doğum Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili Jandarma Soruşturma Başlattı.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Bakan Soylu, Kanaat önderleriyle bir araya geldi
Bartın'da Balkondan Dereye Düşen 1 Kişi Öldü
Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesine gerçekleştirilen operasyonda 2 asker şehit oldu
Karda mahsur kalan çiftçiler kurtarıldı
İçişleri Bakanı Soylu :'Devlet terör örgütünden intikam almazsa devlet olmaz'
TSK Fırat Kalkanı Harekatı'ndan sivil halkın zarar gördüğü iddialarını yalanladı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Yeni KHK'lar ile kapatılan 8 spor kulübünün isimleri belli oldu!
Yeni KHK'lar ile kapatılan 8 spor kulübünün isimleri belli oldu!
İstanbul'da elektrik ve su kesintisi 07.01.2017
İstanbul'da elektrik ve su kesintisi 07.01.2017
ABD askerlerinden Türk askerlerine ihanet: PKK'lıları eğitiyorlar
ABD askerlerinden Türk askerlerine ihanet: PKK'lıları eğitiyorlar
'Dön' çağrısına uymayan vatandaşlıktan çıkarılacak!
'Dön' çağrısına uymayan vatandaşlıktan çıkarılacak!
FETÖ’ye ABD kalkanı
FETÖ’ye ABD kalkanı
Fenerbahçeli taraftarlar Fethi Sekin'i unutmadı
Fenerbahçeli taraftarlar Fethi Sekin'i unutmadı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Bakan Soylu, Kanaat önderleriyle bir araya geldi
Bakan Soylu, Kanaat önderleriyle bir araya geldi
Bartın'da Balkondan Dereye Düşen 1 Kişi Öldü
Bartın'da Balkondan Dereye Düşen 1 Kişi Öldü
Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesine gerçekleştirilen operasyonda 2 asker şehit oldu
Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesine gerçekleştirilen operasyonda 2 asker şehit oldu
Karda mahsur kalan çiftçiler kurtarıldı
Karda mahsur kalan çiftçiler kurtarıldı
İçişleri Bakanı Soylu :'Devlet terör örgütünden intikam almazsa devlet olmaz'
İçişleri Bakanı Soylu :'Devlet terör örgütünden intikam almazsa devlet olmaz'
TSK Fırat Kalkanı Harekatı'ndan sivil halkın zarar gördüğü iddialarını yalanladı
TSK Fırat Kalkanı Harekatı'ndan sivil halkın zarar gördüğü iddialarını yalanladı
Trabzon'da orman yangını
Trabzon'da orman yangını
Tüm seferler iptal edildi! THY, 7-8 Ocak 2017 tarihli uçak seferlerini iptal etti!
Tüm seferler iptal edildi! THY, 7-8 Ocak 2017 tarihli uçak seferlerini iptal etti!
Sarıkamış Şehitlerini anma etkinlikleri
Sarıkamış Şehitlerini anma etkinlikleri
Bursa -İzmir Karayolu 13 saat sonra trafiğe açıldı
Bursa -İzmir Karayolu 13 saat sonra trafiğe açıldı
İnşaat önündeki demirleri fark edemeyince demirlere saplandı
İnşaat önündeki demirleri fark edemeyince demirlere saplandı
Aydın Büyükşehir karla mücadeleye devam ediyor
Aydın Büyükşehir karla mücadeleye devam ediyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English