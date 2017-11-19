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Bartholomeos'dan Erdoğan'a 'Aya Yorgi' teşekkürü
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Bartholomeos'dan Erdoğan'a 'Aya Yorgi' teşekkürü

İstanbul Edirnekapı'da restorasyon çalışmaları sona eren tarihi Rum Ortodoks Kilisesi Aya Yorgi, düzenlenen törenle ibadete açıldı. Bartholomeos, 'Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize teşekkür ediyorum' dedi.

İstanbul Edirnekapı'da restorasyon çalışmaları sona eren tarihi Rum Ortodoks Kilisesi Aya Yorgi, düzenlenen törenle ibadete açıldı. Bartholomeos, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize teşekkür ediyorum" dedi.
İstanbul Fatih Edirnekapı'da UNESCO dünya miras alanlarından biri olan surların bitişiğinde bulunan Rum Ortodoks Kilisesi Aya Yorgi 3 yıllık restorasyon çalışmalarının tamamlanması ardından düzenlenen törenle yeniden ibadete açıldı. Vakıflar İstanbul 1'inci Bölge Müdürlüğü tarafından, 3 yılda 4 milyon TL harcanarak yapılan yenileme çalışmaları gayrimüslim ibadethanelerinin restorasyonu projesi kapsamında gerçekleştirildi.
Aya Yorgi'nin açılış törenine Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, Fener Rum Patriği Bartholomeos ve çok sayıda Ortodoks vatandaş katıldı. Fener Rum Patriği Bartholomeos tarafından yapılan ayinde önce dualar edildi ardından Ortodoks vatandaşlara ayin kapsamında ekmek dağıtıldı. Restorasyon kapsamında çalışmaları tamamlanan müzik okulunda da müzik dinletisi yapıldı.
Programda konuşan Bartholomeos, "Tarihi eserleri korumak, gelecek nesillere sağlıklı aktarmak medeni bir vazifedir. Bu konuda ayrım yapmadan bir kilisenin restorasyonunu gerçekleştirmek üzere, inisiyatif gösteren sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize teşekkür ediyorum. Farklılıklarımızı bir zenginlik olarak ülkemizin ilerlemesi ve vatandaşların refahı için birlikteliğimizi ana birleştirici eksen olan tedarik etmekteyiz. 9'uncu asırdan itibaren İstanbul'umuzun bu tarihi mekanında varlığını devam ettiren Aya Yorgi Kilisemizi ve hemen bitişiğindeki büyük Mimar Sinan'ın müstesna eseri olan Mihrimah Sultan Camii'nin hepimize ilham kaynağı olmasını ve birlikte var olmanın yan yana dua etmenin uygarlığa katkı sunmanın yüceliğine örnek teşkil etmesini temenni ederim" dedi.

"TÜM KÜLTÜR VARLIKLARIMIZA YARDIM ELİNİ UZATMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Vakıfları bünyesinde bulunan tüm ibadethanelerin bakımından sorumlu olduklarını belirten Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, "Sadece Müslüman vakıfların değil diğer dinlere mensup vakıflarında emanetlerini yerine getirerek bu alandaki çalışmalarını politikamız haline getirdik. Hiçbir ayrım gözetmeksizin genel müdürlüğümüze emanet edilen vakıfları kuruluş amacına uygun olarak geleceğe taşımak görevini, bu emanetlere sahip çıkmayı kabul eden bir anlayışla yerine getirme gayretini gösteriyoruz. Zamana ve mekana sadık kalarak cami, kilise ve sinagog gibi vakıf kimliği taşıyan tüm kültür varlıklarımıza yardım elini uzatmaya çalışıyoruz. Burada sayın patrik hazretlerine teşekkür ediyorum burada restorasyonu tamamlanan kiliseye fonksiyon vermek adına buraya bir papaz görevlendirmiş olması bizim açımızdan memnuniyet vericidir. Bu şu anlama geliyor birincisi bundan sonra burada aslına uygun olarak burada ibadet yapılacaktır. İkincisi burası korunacaktır" şeklinde konuştu.
(Ufuk Kıvık / İHA)
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