Bartholomeos bebek müzesini ziyaret etti

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, dünyanın ilk ve tek özel el yapımı oyuncak bebek müzesini ziyaret etti.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, dünyanın ilk ve tek özel el yapımı oyuncak bebek müzesini ziyaret etti.

Kapadokya'da düzenlenen Pazar ayine katılmak üzere Mustapaşa köyüne gelen Bartholomeos, köyde bulunan dünyanın tek bebek müzesi olan Kapadokya Sanat Tarihi müzesini ziyaret etti. Fener Rum Patriği Bartholomeos'u müze sahibi Sibel Reşadiye Gül karşıladı. Kapadokya Sanat Tarihi müze sahibi Sibel Reşadiye Gül, "Biz müze olarak üç defa Türkiye'nin en iyi on müzesi arasında yer aldık. Türkiye'nin yanı sıra çeşitli ülkelerden de müzemizi ziyaret etmek için gelen misafirlerimiz bulunuyor. Sizleri de müzemizde misafir etmekten dolayı son dere mutluyuz" dedi.

Bartholomeos daha sonra ise müze sahibi tarafından tanıtılan ve eski bir Yunanlı sanatçıya ait olan müzik aletini inceledi. Bartholomeos'un müze ziyaretine Kudüs Patriği 3. Teofilos ile İtalya'dan gelen Hristiyan din adamları da eşlik etti.

(Coşkun Sağlamdin /İHA)