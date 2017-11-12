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Barselona'da halk yine sokaklara döküldü
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Barselona'da halk yine sokaklara döküldü

İspanya'nın doğusundaki Barselona kentinde binlerce kişi, tutuklu Katalan siyasetçilerin serbest bırakılması için gösteri düzenledi.

Bağımsızlık yanlısı sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla düzenlenen gösteriye çok yüksek bir katılım olurken, Katalonya'nın farklı yerlerinden 900 otobüsün Barselona'ya geldiği bildirildi.

750 BİN KİŞİ KATILDI

Barselona şehir polisine göre 750 bin kişinin katıldığı gösteride, Katalonya Parlamentosunun 27 Ekim tarihinde ilan ettiği tek taraflı bağımsızlık ilanı kararı sonrasında "devlete başkaldırma, ayaklama ve kamu malını kötüye kullanma" suçlarıyla açılan soruşturma kapsamında, tutuklanan eski 8 Katalonya yerel hükümet üyesi ile bağımsızlık yanlısı sivil toplum örgütlerinden iki yetkilinin serbest bırakılması talep edildi.

"AVRUPA NEREDE" SLOGANLARI

Tutuklu Katalan siyasetçilerin ve sivil toplum örgütü liderlerinin ailelerinin ön saflarda katıldığı gösteride, "Siyasi tutuklular için özgürlük" ve "Biz cumhuriyetiz" yazılı pankartlar açıldı.

Göstericiler, "Puigdemont bizim başkanımızdır", "Hiç olmadığı kadar birlik içindeyiz. Meşru hükümetimizi savunacağız" ve "Demokrasi yardım istiyor, Avrupa nerede?" sloganları atıldı.

YEREL SEÇİMDE TUTUKLU SİYASİLER DE ADAY

Gösteride yapılan konuşmalarda, 21 Aralık'ta Katalonya'da yapılacak yerel seçimlerde, tutuklu siyasetçilerin de aday olduğu belirtildi.

İspanya'da eski Katalonya yerel hükümetinin 8 bakanı ve bağımsızlık yanlısı sivil toplum örgütlerinin iki temsilcisi cezaevinde bulunuyor.
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