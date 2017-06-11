Bariyerlere saplanan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü

Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan otomobil bariyerlere saplandı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan otomobil bariyerlere saplandı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Nurhak ilçesinden Elbistan'a gelen Osman Şahin (47) yönetimindeki 19 KZ 229 plakalı otomobil, Elbistan Şeker Fabrikası yakınlarında kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle parçalara ayrılırken sürücü Şahin, araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti. Kaza ihbarının ardından olay yerine ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücünün cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından demir kesme aparatı kullanılarak sıkıştığı yerden çıkarılabildi. Osman Şahin'in cesedi, Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada otomobilin parçaları, metrelerce uzağa savrulurken araçtan geriye ise bir demir yığını kaldı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

(Murat Sürücü / İHA)