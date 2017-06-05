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Bariyerlere çarpan sürücü hayatını kaybetti
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Bariyerlere çarpan sürücü hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolu Mardin yolu bağlantısında meydana geldi. Ömer Ekici'nin kullandığı 34 HM 0190 plakalı otomobil, virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Bariyerlere saplanan aracın sürücüsü ağır yaralandı. Ambulansla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Ekici, yapılan tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Ekici'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Şinasi İnan /İHA)

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