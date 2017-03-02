Bariyere çarpan araç alev topuna döndü

Ordu'da bariyerlere çarpan bir araç bir anda alev alev yandı. Saniye saniye görüntülenen yangın sırasında araç içerisinde bulunanlar canlarını zorlukla kurtarabildi.
Ordu'da bariyerlere çarpan bir araç bir anda alev alev yandı. Saniye saniye görüntülenen yangın sırasında araç içerisinde bulunanlar canlarını zorlukla kurtarabildi. Ordu-Fatsa karayolunda dün gece saatlerinde bir araç bariyerlere çarptı. Bariyere çarpmasıyla motoru bir anda alev alan araç yanmaya başladı. Araçta bulunan 2 kişi kendini zorlukla dışarı attı. Hızla büyüyen yangın sonucu otomobil birkaç dakika içinde alev topuna döndü. İtfaiye aracının geldiği sırada ise yapacak pek bir şey kalmamıştı. Adeta bir demir yığınına dönen araçtaki yangın itfaiyenin çabası sonrası söndürüldü. (Metin Akyürek/İHA)
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