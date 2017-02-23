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Barisic sistemi değiştirecek mi ?
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Barisic sistemi değiştirecek mi ?

Kardemir Karabükspor'un yeni Teknik Direktörü Zoran Barisic, yeni sistemlerinin esnek olacağını ve bazı durumlarda sistem değişikliğine gideceklerini söyledi.

Kardemir Karabükspor'un yeni Teknik Direktörü Zoran Barisic, yeni sistemlerinin esnek olacağını ve bazı durumlarda sistem değişikliğine gideceklerini söyledi.
Ligin 22. haftasında sahasında Gençlerbirliği takımını konuk edecek olan Kardemir Karabükspor hazırlıklarını sürdürüyor.
Hasan Doğan Tesisleri'nde Avusturyalı Teknik Direktör Zoran Barisic yönetiminde yaklaşık 1.5 saat süren idmanda takım tam kadro antrenman yaptı. İdman önce Barisic'in Seleznov ile yakından ilgilenmesi dikkat çekti.

"İLK HEDEF LİGDE KALMAK"
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Barisic, Antalya maçını tribünden izlediğini ve sahada çok iyi bir takım gördüğünü söyleyerek, "Galibiyeti hak ettik aslında ve yeteri kadar gol fırsatı vardı ama bunları değerlendiremedik. Buna rağmen çok iyi bir Karabükspor vardı sahada. Bu hafta evimizde Gençlerbirliği ile oynayacağız. Çok iyi bir takım ve buna göre çok iyi çalışıp kazanmak adına elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

SİSTEM DEĞİŞECEK Mİ ?
Sistem değişikliğine gidip gitmeyeceği yönünde sorusuna ise Barisic, biraz esnek bir sistem olacağını ve bazı durumlarda sistem değişikliğine gideceklerini vurguladı.
İlk hedeflerinin öncelikle ligde kalmak ve ardından takımın oyununu geliştirerek bireysel oyuncuların yetenek ve performanslarını artırmak olduğunu da kaydeden Zoran Barisic, "Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutluyum. Türkiye Süper Ligi çok güçlü lig ve her takımın çok iyi statları var. Her takımda çok iyi bireysel ve üst düzeyde futbolcular var. Dolayısıyla çok güçlü bir lig" ifadesinde bulundu.
(Yasin Erdem / İHA)

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