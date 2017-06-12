Barış Örücü ile bir yıl daha

TFF 1. Lig'de mücadele eden Denizlispor'nun transfer yasağı sürerken, iç transfer çalışmaları devam ediyor.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Denizlispor'nun transfer yasağı sürerken, iç transfer çalışmaları devam ediyor.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Denizlispor'un iç transfer görüşmeleri sürüyor. Denizlispor Yönetimi, transfer yasağı sürerken elindeki oyuncuları bırakmak istemiyor. Uzun süredir orta saha oyuncusu Barış Örücü ile yapılan görüşmeler noktalandı. Başkan Mutafa Üstek ve Asbaşkan Ali Fırat'ın oyuncu ile yaptığı görüşmeler sonucunda Örücü'nün 1 yıl daha Denizlispor için ter dökeceği belirtildi.

(Medeni Topaloğlu / İHA)