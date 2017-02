05.02.2017 14:43 Barış Manço kabri başında anıldı

1999 yılında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Barış Manço, ölümünün 18'inci yıl dönümünde Kanlıca'da bulunan kabri başında ailesi ve sevenleri tarafından anıldı. Anma programı için Kadıköy rıhtımda bir araya gelen Barış Manço'nun sevenleri, Barış Manço Vapuru ile Kanlıca'ya geldi. Kabri başında toplanan ünlü sanatçının sevenleri kabrine karanfil bıraktı. Havanın soğuk ve yağmurlu olmasına rağmen anma programına her yıl olduğu gibi bu yıl da her yaştan insanın ilgisi yoğun oldu. Anma programına Barış Manço'nun çocukları Doğukan Manço, Batıkan Manço, kız kardeşi İnci Manço ile yüzlerce seveni katıldı. Ünlü sanatçı için okunan Kur'an tilavetini dinleyen sevenleri, sanatçı için bol bol dua etti.



"BARIŞ MANÇO'YU HİÇ GÖRMEMİŞ ÇOCUKLAR ŞARKILARINI EZBERE BİLİYOR"

Anma programında konuşan sanatçının büyük oğlu Doğukan Manço, "Sizlerin de şahitlik ettiğiniz gibi her yaştan Barış sever geldi yanımıza. Yalnız bırakmıyorlar bizleri. Onlar sayesinde güç buluyoruz biz de. Bütün bu etkinlikleri devam ettirmeye çalışıyoruz" dedi.

Sanatçının küçük oğlu Batıkan Manço da, "18 yıl geçti aradan. Nesilden nesile bir öğreti var. Barış Manço'yu hiç görmemiş çocuklar şarkılarını ezbere biliyor. Bu etkinlikleri her zaman yapmak ve adını yaşatmak bizlerin görevi" diye konuştu.

Tiyatro oyuncusu olan ve yaptığı Barış Manço bebeği ile anma programına katılan Zeynep Dengiz, "Bu yıllardan beri gelen bir bebek. Barış Manço'yu anmaktayız. Sadece bugüne özel değil, bizler her gün onu şarkılarıyla, müzikleriyle anıyoruz. Her zaman bizim kalbimizde Barış Manço" şeklinde konuştu.

Program sonrasında anma etkinliğine katılanlara tatlı ikram edildi.

(Mustafa Bakırhan / İHA)