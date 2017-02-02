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Nüket Belsan Taşören

Barış Manço'dan ilhamla...

"Yaz dostum güzel sevmeyene adam denir mi?"
Buradaki "güzel" kelimesinin zarf mı yoksa sıfat mı olduğunu düşünmüşümdür hep...
Adlaşmış sıfat olsa Barış der ki güzel bir hanımefendi sevmeyene adam denir mi oysa Mecnun da demiş ya gönül kimi severse güzel odur diye göreceli güzellik algısının tespiti anlamında...
Eğer güzel sevmek zarf ise... Yani eylemi bağlayan bir durumda kullanılmış ise bilge halk şairimiz Manço güzel sevmeyene adam denmez babında ne demek istedi acaba ?
Kırmadan dökmeden incitmeden sevmek...
Birey olarak kabul ederek...
Ya benimsin ya kara toprağın diyerek değil...
Hasan Hüseyin gibi :
Bu kenti sevdim dedim...
Benim olsun demedim ki...
Sevdim dedimse akşam kızıllığını..
Gönlüm gibi akıp giden şu çayı...
Benim olsun demedim ki... "
Gibi belki...
İç dünyasına her dakika müdahil olmadan... Oyunun renginden kıyafetine her ayrıntısına saygı duyarak, kişisel hobilerine zaman ayırmasına, arada nefes almasına izin vererek...
Yalnız her koşulda elini tutmak...
Dünyada yalnız hissettirmeden korumak belki...
Yalandan riyadan dünyanın bilumum çirkinliklerinden korumak onu...
Güzel sevmek nedir sahi ? Her kadın cinayetinde sorguladığım... İstenmediğinde Ahmet Kaya gibi Yusuf Hayaloğlu gibi gidebilmek cesareti...
Onun için yazdığı şarkıyı sazından söküp köpeklerinden kuşundan belli bir süre yavrusundan cayıp gidebilmek... Bu müeyyide ile terbiye etmek az ötelerde nefsini...
Güzel sevmek neydi sahi ? Cennet için yaratılan ruhlarımıza cennetten bir esinti, İlahi hitaptan bir nota belki, ya da en somutu Aytmatov gibi...
Güzel sevmek de "emek"ti...
Nüket Belsan Taşören

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