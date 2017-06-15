Barış Atay serbest bırakıldı

Oyuncu Barış Atay'ın, Yusuf Yerkel ile ilgili attığı bir tweet nedeniyle gözaltına alındığı ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen Atay, serbest bırakıldı.

Oyuncu Barış Atay'ın, Yusuf Yerkel ile ilgili attığı bir tweet nedeniyle gözaltına alındığı ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen Atay, serbest bırakıldı.

Oyuncu Barış Atay, 2 gündür tatil yaptığı Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesindeki bir otelde hakkında yakalama kararının olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. İfade işlemleri için Dalyan Jandarma Karakoluna götürülen Barış Atay'ın 301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma faciası sonrası madenci Erdal Kacabıyık'a attığı tekmeyle gündeme gelen ve daha sonra görevinden alınan başbakanlık müşaviri Yusuf Yerkel'in şikayeti üzerine gözaltına alındığı öğrenildi. Yerkel'in kendisiyle ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaştığı bir tweet nedeniyle Atay hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğu kaydedildi. İfade işlemleri tamamlanan Barış Atay, Ortaca Adliyesine sevk edildi. Atay, savcılık sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adliye çıkışında gazetecilerin sorularını cevaplayan Barış Atay, gözaltına kararına tepki göstererek, "Her şeyi hakaret olarak algılıyorlar. Bu karar, Yusuf Yerkel denen şahsın öz güveninin nerelere ulaştığının bir kanıtı. Söylediklerimizin arkasındayız. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük iş kazasında ölen 301 işçi ile hiçbir empati kurmadan yerdeki bir madenciyi tekmeleyecek kadar bir öz güven duyuyorsanız halkın hakkınızda ne dediği konusunda da aynı öz güvenle durmak zorundasınız" şeklinde konuştu.

(Cihat Cura / İHA)