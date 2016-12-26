Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Barınakta aç kalan köpeklerin birbirlerini yedikleri iddiası
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Barınakta aç kalan köpeklerin birbirlerini yedikleri iddiası

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Genel Başkanı Nesrin Çıkırık'ın, Belediye Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hayvanların kötü koşullarda yaşam mücadelesi verdiğini, hatta 'aç kalan köpeklerin birbirlerini yedikleri' iddiası üzerine soruşturma başlattıklarını ifade etti.

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Genel Başkanı Nesrin Çıkırık'ın, Belediye Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hayvanların kötü koşullarda yaşam mücadelesi verdiğini, hatta 'aç kalan köpeklerin birbirlerini yedikleri' iddiası üzerine soruşturma başlattıklarını ifade etti.

Başkan Saraçoğlu, Kütahya-Eskişehir karayolu üzerindeki hayvan bakımevinde, Kütahya Doğa ve Hayvan Sevenler Derneği Başkanı Sunay Birsen ve dernek üyeleriyle birlikte incelemelerde bulundu. Barınakları gezip sorumlulardan bilgi alan Başkan Saraçoğlu, iddialar üzerine derhal soruşturma başlattıklarını dile getirdi. Saraçoğlu, "Ben hepinize duyarlılığından dolayı teşekkür ediyoruz. Böyle bir olaydan dolayı bir belediye başkanı olarak, çok üzgün olduğumu belirtmek isterim. Bundan sonra böyle bir durumun olmaması için gerekli çalışmaların ve düzenlemenin yapılacağına dair söz veriyorum. Bununla ilgili özür dilemek gerekirse özür dilerim. Ama sorumlu arkadaşlarla ilgili soruşturmanın açıldığını belirtmek isterim. Bir süre önce barınakta istemediğimiz bir olayla karşılaştık. Bir köpeğimiz maalesef itlaf oldu. Bir köpek, diğer köpekler tarafından boğuldu mu, ne oldu bilemiyoruz. Bununla ilgili derhal bir soruşturma açtık. Burada 3 veteriner ve 8 çalışanımızla görev ifa ediyoruz. 350 köpeğimizi burada bulundurabiliyoruz. Barınağın büyütülmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Aynı bölgede bundan 10 gün önce 2 milyon 400 TL'ye mal olacak bir barınağın ihalesini yaptık" dedi.

Kütahya Doğa ve Hayvan Sevenler Derneği Başkanı Sunay Birsen de, duyarlığı sebebiyle Başkan Saraçoğlu'na teşekkür etti.

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Genel Başkanı Nesrin Çıkırık, Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki barınaktaki hayvanlar zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğini ve köpeklerin birbirine yediğini iddia ederek, sosyal medyada görüntüler paylaşmıştı.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Başbakan Yıldırım, Mehmet Akif Ersoy'u unutmadı
Anayasa Komisyonu'nda kavga; pet şişeler havalarda uçuştu!
Sıfır noktası özel güvenlik bölgesi ilan edildi
İşte 2016'nın en iyi hakemleri: Aralarında Cüneyt Çakır da var
EPDK doğalgaz ihalesini TL üzerinden yapıldı
Osmaniye'de karla mücadele
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'yi kızdıracak hamle!
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'yi kızdıracak hamle!
Eğitime kar engeli
Eğitime kar engeli
Cumhurbaşkanlığı'ndan El Bab tepkisi!
Cumhurbaşkanlığı'ndan El Bab tepkisi!
Kayseri'den El Bab'a 500 komando daha...
Kayseri'den El Bab'a 500 komando daha...
Erdoğan, Putin ile görüştü
Erdoğan, Putin ile görüştü
TSK: DAEŞ 30 sivili katletti
TSK: DAEŞ 30 sivili katletti
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Başbakan Yıldırım, Mehmet Akif Ersoy'u unutmadı
Başbakan Yıldırım, Mehmet Akif Ersoy'u unutmadı
Anayasa Komisyonu'nda kavga; pet şişeler havalarda uçuştu!
Anayasa Komisyonu'nda kavga; pet şişeler havalarda uçuştu!
Sıfır noktası özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Sıfır noktası özel güvenlik bölgesi ilan edildi
İşte 2016'nın en iyi hakemleri: Aralarında Cüneyt Çakır da var
İşte 2016'nın en iyi hakemleri: Aralarında Cüneyt Çakır da var
EPDK doğalgaz ihalesini TL üzerinden yapıldı
EPDK doğalgaz ihalesini TL üzerinden yapıldı
Osmaniye'de karla mücadele
Osmaniye'de karla mücadele
Koncuk: 'Açığa alınmalarda 15 Temmuz esas alınsın'
Koncuk: 'Açığa alınmalarda 15 Temmuz esas alınsın'
Akdağmadeni TSO, öğrencileri unutmadı
Akdağmadeni TSO, öğrencileri unutmadı
Konya'da il merkezinde okullara kar tatili
Konya'da il merkezinde okullara kar tatili
Bu da 'Notvivor'
Bu da 'Notvivor'
Başbakan Yıldırım, Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 80. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı
Başbakan Yıldırım, Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 80. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı
BOSDER şehitler ve hemşehriler için mevlit okuttu
BOSDER şehitler ve hemşehriler için mevlit okuttu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English