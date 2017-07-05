Bardaki cinayet kamerada

Brezilya'da bir barda işlenen cinayet, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Brezilya'da bir barda işlenen cinayet, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kar maskeli bir şahsın bara girdiği ve mekan sahibine art arda ateş açtığı görülüyor. İnsanlar panik içinde kaçışırken, kurşunların hedefi olan işletmeci olay yerinde hayatını kaybediyor. Saldırgansa saldırının ardından kayıplara karışıyor.
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