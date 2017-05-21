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'Bardağın dolu tarafına bakıyoruz'
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'Bardağın dolu tarafına bakıyoruz'

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bardağın dolu tarafından baktıklarını, mutlu oldukları bir sezon yaşadıklarını söyledi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bardağın dolu tarafından baktıklarını, mutlu oldukları bir sezon yaşadıklarını söyledi.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile golsüz berabere kalan Medipol Başakşehir, şampiyonluk yarışında 2 puan bırakarak lider Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 4 çıkarttı.
Maçın ardından basın toplantısı düzenleyen Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ilk Trabzonspor'un yeni stadyumuna geldiğini belirterek, "Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çok büyük bir camia, yakışmış. Trabzonspor Türk futbolunun önemli taşlarından biri. Türk futbolunda hep var. Sadece burada değil tüm kulüplerde Trabzon'da yetişmiş oyuncular var. Trabzonspor baskılı, sert ve faullü oynayan bir takım. Geçişleri de, atakları da çok çabuk sonuçlandıran bir takım. Bugün biz özellikle merkeze oynamayacaktık. Merkezde çok baskı yedik. Alışık olmadığımız, geçiş oyunlarının olduğu, dengeli olmayan bir ilk yarı yaşandı. Rakip pozisyona girdi, ilk yarı bizden daha etkiliydiler. Bizim özellikle son haftalarda oynadığımız, geliştirdiğimiz topa sahip olma oyununu 55. dakikadan sonra devreye soktuk. Bu dakikadan sonra oyuncularımızın topa sahip olarak, pozisyona girerek oyun gücünü sahada göstermeleri beni mutlu etti. Bugün itibariyle 32. hafta bitti ve bu haftaya kadar yarışın içindeyiz. Bu bizim için keyifli bir durum. 3 senelik yeniden yapılanan bir kulüpte 2 kere Avrupa Kupası, bugün de Şampiyonlar Ligi'nin garanti olması, önümüzde bir de Ziraat Türkiye Kupası var. Buna da sahip olarak harika başladığımız sezonu harika bitirmek istiyoruz" dedi.
Trabzonspor 20'nin üzerinde faul yaptığını belirten Avcı, "Ama ikinci yarıda bu rakam düştü çünkü topa sahip olduğumuzda onların temposunun düşeceğini biliyorduk. Kupada 120 dakika oynadıktan sonra bugün özellikle ikinci yarıda 35-40 dakika böyle oynamak kolay değil. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Yolumuza devam ediyoruz. Bardağın dolu tarafında çok mutlu olmamız enerjimizin yukarıda olması gereken bir sezon yaşıyoruz. Trabzonspor'a da bu geçiş döneminde tekrar yukarılarda olabilecek kadroyu kurdukları için de teşekkür ediyor ve başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUK ŞANSIMIZ AZALDI"
Avcı, bugün alınan beraberliğin ardından şampiyonluk şanslarının azaldığını ifade ederek şunları söyledi, "Fark bugün itibariyle 4 puan oldu. Yarıştığımız takım Beşiktaş. Ligin en kaliteli takımlarından bir tanesiydi. Ligin yarısında biz, yarısında onlar lider kaldılar. Oyun olarak Beşiktaş'a iki maçta da üstünlük sağladık. Bir beraberlik ve bir galibiyetimiz var. Bardağın dolu tarafı bu. Şansımız azaldı ancak matematiksel olarak devam ediyor. Kalan iki maçımızı kazanarak devam etmek istiyoruz" dedi.

"GELECEK YILIN YAPILANMASINI YAPTIK"
Gelecek sezonun planlamasını yaptıklarını belirten Avcı, "Bir yandan yarışırken, diğer yandan da gelecek yıl için planlamamızı yaptık. Burası bir aile yuvası. Çok uyumlu çalışıyoruz. Ben de takım da gelişiyor. Uzun vadede çalışacakmış gibi hareket ediyorum" dedi.
Avcı, Galatasaray'dan teklif alıp almadığına ilişkin ise, "Bu sene bir teklif almadım" yanıtını verdi.
Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmayı çok istediklerini de belirten Avcı, sözlerini şöyle tamamladı:
"2010-11 sezonunda penaltılarla kaybetmiştik. Bu yıl kazanacağımıza inanıyorum. Bu kadar güzelliklerin arasında bu işin süsü kupaysa bu da bize yakışır. Atiker Konyaspor da bu ligin çıkış yapan değerli bir takımı. Ben de oyuncularım da inanıyor. Bunu cebimize koymaya çalışacağız."
(Gökmen Şahin - Ozan Köse/İHA)

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