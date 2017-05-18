Barcelona'ya bir Türk sponsor daha

Türkiye'nin önemli gayrimenkul firmalarından Nef, FC Barcelona ile 3 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı.

Türkiye'nin önemli gayrimenkul firmalarından Nef, FC Barcelona ile 3 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı.

Gayrimenkul sektörünün önemli markalarından Nef, dünyanın en fazla taraftar sayısına sahip spor kulüplerinden FC Barcelona'nın bölgesel resmi sponsoru oldu. 3 yıllık sponsorluk anlaşması kapsamında Nef ve FC Barcelona ortak projeler gerçekleştirilecek. Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur'un ve FC Barcelona CRO'su (Chief Revenue Officer - Gelirler Bölümü Başkanı) Francesco Calvo'nun katıldığı bir basın toplantısıyla açıklanan sponsorluk kapsamında Nef, FC Barcelona'nın isim ve logo kullanım haklarının yanı sıra, reklam ve tanıtım aktivitelerinde Barcelona takımı ve oyuncularının görsel kullanım haklarına sahip olacak. Anlaşma ile FC Barcelona'nın Türkiye'deki büyümesi güçlenirken, Nef ile birlikte bu stratejik pazardaki mevcudiyeti de büyümeye devam edecek.

Ayrıca Nef Vakfı ve FC Barcelona Vakfı, ortak projeler geliştirerek sosyal sorumluluk bilincini sporun gücüyle yaymak için çalışacak. İki taraf Türkiye'de ilk resmi FC Barcelona mağazasının açılması konusunda ortak adım atabileceklerini de belirtti.



"NEF BARCELONA'NIN TÜRKİYE'DEKİ ALGISINI GÜÇLENDİRECEK"

Basın toplantısında konuşan FC Barcelona CRO'su (Chief Revenue Officer - Gelirler Bölümü Başkanı) Francesco Calvo; Nef ile imzalanan sponsorluk anlaşmasının FC Barcelona için büyük öneme sahip olan Türkiye pazarında daha da güçlenme sağlayacağını belirtti. Francesco Calvo "Nef gibi sektöründe lider bir firma ile ortaklığımızın aynı zamanda FC Barcelona'nın Türkiye'deki sayısız taraftarıyla daha da yakınlaşmamıza vesile olacağına inanıyoruz" dedi.



"FUTBOLUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNE İNANIYORUZ"

Sporun toplumsal açıdan birleştirici gücüne dikkat çeken Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, "İnsanlar, dünyanın dört bir yanında bu oyunun peşinde yan yana durabiliyor, birlik olabiliyorlar. Bu açıdan futbol, ihtiyaç duyulan toplumsal duyguları artırması açısından önemli bir spor. Biz de Nef olarak sporun bu birleştirici gücüne inanıyoruz. 2016 yılında Galatasaray'ın ana sponsoru olmuştuk. Şimdi de dünyada en çok taraftarı olan spor kulübü FC Barcelona'ya, sponsorluğumuzla futbolun birleştirici gücüne katkı sunmayı amaçladık" dedi.

Timur ayrıca bu işbirliğinin Nef'in uluslararası markalaşma hedefinde önemli bir adım olduğunu da sözlerine ekledi.

