Barcelona tarih yazdı

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Paris Saint Germain'e 4-0 mağlup olan Barcelona, rövanşta rakibini 6-1 mağlup ederek tarihi bir zafere imza attı ve çeyrek finale yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Paris Saint Germain'e 4-0 mağlup olan Barcelona, rövanşta rakibini 6-1 mağlup ederek tarihi bir zafere imza attı ve çeyrek finale yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Katalan ekibi Barcelona, Camp Nou'da Fransız temsilcisi PSG'yi konuk etti. Karşılaşmaya çok hızlı başlayan Barcelona 3. dakikada Suarez'in golüyle 1-0 öne geçti. 40. dakikada Kurzawa'nın kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkaran Katalan ekibi soyunma odasına 2-0 önde girdi. İkinci yarıda baskılı futbolunu sürdüren Barcelona 50. dakikada Messi'nin penaltı golüyle ile farkı 3'e çıkardı. 62. dakikada PSG, Cavani ile skoru 3-1'e getirdi. 88. dakikada Neymar'ın golüyle fark tekrar 3'e çıkarken, Brezilyalı oyuncu 90. dakikada penaltıdan attığı golle skoru 5-1 yaptı. 90+5. dakikada Sergi Roberto'nun golüyle Barcelona sahadan 6-1 galip ayrıldı ve ilk maçta 4-0 yenildiği rakibini eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Öte yandan milli oyuncu Arda Turan, 65. dakikada Iniesta'nın yerine oyuna dahil oldu ve başarılı bir oyun sergiledi.



DORTMUND RAHAT TURLADI

Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında 1-0 mağlup olduğu Bencifa'yı rövanşta 4-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Alman ekibi 4. dakikada Aubameyang ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci yarıda Dortmund farkı açtı. 59. dakikada Pulisic ile farkı 2'ye çıkaran Alman ekibi, 61. dakikada Aubameyang'ın fileleri havalandırmasıyla 3-0 öne geçti. 85. dakikada bir kez daha sahne alan Aubameyang skoru belirleyen golü kaydetti. (4-0) Bu sonuçla Borussia Dortmund, adını bir üst tura yazdırdı.

