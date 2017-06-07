Barca'da Bartzokas dönemi sona erdi

İspanya Ligi ekiplerinden Barcelona Lassa, Yunan Başantrenörü Georgios Bartzokas ile yollarını ayırdı.

İspanya Ligi ekiplerinden Barcelona Lassa, Yunan Başantrenörü Georgios Bartzokas ile yollarını ayırdı.

Bu sezon THY Euroleague ve İspanya Ligi'nde istenilen performansı gösteremeyen Barcelona Lassa, takımda değişikliğe gitti. İspanyol ekibi, Yunan Başantrenör Georgios Bartzokas ile yolların ayrıldığını açıkladı. Yunan çalıştırıcı, bu sezon başında Rus ekibi Lokomotiv Kuban'dan gelmişti.

Bartzokas'lı Barca, bu sezon İspanya Ligi'nde play-off çeyrek finalde elendi. İspanya Kral Kupası'na da yarı finalde veda eden Barcelona, THY Euroleague'de ise play-offları göremeden ligi 11. sırada tamamladı.

(Oğuzhan Ort / İHA)